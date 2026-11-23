La drammatica vicenda del piccolo Farouk Kassam ha scosso la Sardegna e l'Italia. Un rapimento di 177 giorni tra richieste miliardarie, intervento delle istituzioni e una storia di solidarietà collettiva.

La vicenda del piccolo Farouk Kassam rappresenta uno degli episodi più drammatici e controversi nella storia della criminalità sarda. Un sequestro di persona che ha trasformato una tragedia familiare in un evento di rilevanza nazionale, coinvolgendo istituzioni, banditi e cittadini comuni. La pressione psicologica sui familiari, in particolare sulla madre Sonia Morandi e sul padre Fateh Kassam, è diventata insostenibile, trasformando la ricerca del bambino in una lotta contro il tempo e contro le richieste insensate dei rapitori. La presenza di Graziano Mesina, figura ambigua tra la criminalità e la mediazione, ha aggiunto ulteriori stratificazioni a un caso che ha tenuto banco per mesi, lasciando un segno profondo nel tessuto sociale.

Le richieste di riscatto e l'ingresso dei Servizi Segreti

Nel quinto episodio della narrazione delle indagini, l'ingresso ufficiale dei Servizi Segreti nella vicenda segnò una svolta cruciale. Gli investigatori chiesero a Sonia Morandi di intervenire sul suo compagno, Matteo Boe, per convincerlo a liberare il bambino. Tuttavia, la donna continuava a sostenere di non credere nel suo coinvolgimento diretto nella dinamica del sequestro, creando un vuoto di informazioni che ostacolava le operazioni. Contemporaneamente, Graziano Mesina fece pervenire ai sequestratori Fateh Kassam e Pierpaolo Parodi una fotografia del piccolo Farouk, accompagnata da una richiesta di riscatto di dieci miliardi di lire. Una somma astronomicamente fuori dalla portata economica della famiglia Kassam, che evidenziava la disproporzione tra le esigenze dei rapitori e la realtà finanziaria dei genitori.

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Una lettera consegnata dai corrieri Marco Uras e Valeria Loi ai carabinieri fissava il 15 giugno come scadenza ultima per il pagamento. La minaccia che accompagnava questa data era agghiacciante: in caso di mancato versamento, i rapitori si sarebbero impegnati a mutilare il bambino a intervalli regolari. I familiari, sostenuti dalla solidarietà di amici e conoscenti e dalla collaborazione con un importante giornalista televisivo, riuscirono a raccogliere una parte del denaro richiesto. Nonostante gli sforzi, la somma raccolta rimaneva drasticamente inferiore ai dieci miliardi esigiti, mettendo a rischio la vita del piccolo in un contesto di trattativa fallimentare.

L'episodio crudele e il ritiro di Graziano Mesina

Il destino del bambino sembrò siglarsi nella tragedia quando Graziano Mesina decise di ritirarsi dalla trattativa, lasciando i sequestratori senza un mediatore che potesse gestire le complessità della richiesta. Il giorno successivo alla scadenza, il 16 giugno, fu recapitato ai familiari un pezzo dell'orecchio di Farouk. Questo atto di crudeltà segnò il punto più basso della vicenda, confermando la pericolosità reale dei rapitori e l'inefficacia delle strategie finora adottate. La famiglia Kassam si ritrovò sola di fronte all'orrore, con la certezza che il bambino era ancora vivo ma in grave pericolo, in un limbo giuridico e umano che richiedeva interventi immediati.

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La reazione del Paese fu immediata e capillare. Il giornalista Sergio Zavoli promuovè un'iniziativa di solidarietà straordinaria, invitando gli italiani a esporre lenzuoli bianchi alle finestre delle proprie case. Questo gesto simbolico trovò un'eco vasta, coinvolgendo anche le comunità sarde storicamente segnate dalla presenza del banditismo e dalla diffidenza verso le istituzioni. La vicenda di Farouc divenne così una mobilitazione collettiva nazionale, un modo per esprimere il rifiuto della violenza mafiosa e la volontà di proteggere l'innocenza, trasformando una tragedia privata in una causa comune.

La liberazione dopo 177 giorni di attesa

Graziano Mesina tornò sui propri passi e riprese i contatti con i sequestratori, riuscendo finalmente a ottenere una riduzione della cifra richiesta. Tuttavia, l'intervento dello Stato impedì il pagamento del riscatto rimanente, bloccando la trattativa economica. All'interno del gruppo dei rapitori affiorarono contrasti interni, aggravati dal fatto che i Kassam non disponevano delle risorse economiche che i sequestratori avevano immaginato. Le informazioni ricevute dal basista si rivelarono sbagliate, creando confusione e incertezza nel momento cruciale della liberazione. La tensione rimase al massimo fino al ritrovamento del piccolo, quando le forze dell'ordine erano ancora impegnate nelle ricerche intensive sul territorio.

Una telefonata di Mesina indusse i media ad annunciare in anticipo la notizia della liberazione in televisione, mentre le operazioni di recupero non erano ancora concluse. Questa improvvisazione aumentò il caos operativo, ma alla fine permise il ritorno del bambino. Dopo 177 giorni di sequestro, Marion, Fateh e Nour Kassam poterono finalmente riabbracciare il loro figlio. La storia di Farouk rimane un caso emblematico di come la criminalità organizzata possa incidere sulla vita delle persone, ma anche di come la società civile e le istituzioni possano rispondere con determinazione e unità di intenti.