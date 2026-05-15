Il Caso Garlasco: Andrea Sempio rompe il silenzio e rivendica la propria innocenza

In un'intervista esclusiva, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio, respinge le accuse di odio e ossessione, criticando l'operato della Procura di Pavia.

Il caso di Garlasco rappresenta una delle vicende giudiziarie più complesse e dibattute degli ultimi anni in Italia, segnata da un mistero che per quasi due decenni è rimasto senza una risposta definitiva.

Recentemente, Andrea Sempio, l'unico soggetto attualmente indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio della giovane Chiara Poggi, ha deciso di rompere il silenzio attraverso un'intervista esclusiva, offrendo la propria versione dei fatti in un momento di estrema tensione processuale. La chiusura delle indagini preliminari ha segnato un punto di svolta, portando alla formulazione di un capo di imputazione preciso che descrive un delitto compiuto con particolare crudeltà, guidato da un odio profondo e maturato nel tempo verso la vittima.

Nonostante la gravità delle accuse e la pressione degli inquirenti, Sempio ha ribadito con fermezza la propria totale estraneità al crimine, dichiarando esplicitamente di non aver ucciso Chiara Poggi e di non aver mai avuto alcun interesse ossessivo nei suoi confronti. L'indagato ha descritto il percorso investigativo come un'esperienza traumatica, paragonando la sua posizione a quella di un pugile che riceve decine di colpi senza poter reagire adeguatamente.

Uno dei punti più controversi emersi dall'inchiesta riguarda il presunto movente a sfondo sessuale, basato sull'ipotesi che Sempio avesse sviluppato un'ossessione per la vittima dopo aver visionato dei video intimi. A questo proposito, l'uomo ha negato categoricamente di aver mai visto tale materiale o di aver nutrito desideri o fissazioni di questo tipo, suggerendo che l'accusa abbia semplicemente cercato di costruire un movente plausibile per legare insieme i pezzi di un puzzle frammentario.

Sempio ha espresso un senso di sollievo per la fine della fase preliminare, sostenendo di essere ora in grado di spiegare ogni singolo elemento raccolto dagli inquirenti, comprese le intercettazioni registrate all'interno della sua auto e i suoi presunti soliloqui, che secondo lui sono stati travisati o interpretati erroneamente. Un aspetto particolarmente sentito durante l'intervista è stato il riferimento alla famiglia Poggi e, in particolare, al rapporto con Marco, amico di lunga data dell'indagato.

Sempio ha manifestato profonda amarezza per l'ondata di fango e le speculazioni mediatiche che hanno colpito i parenti della vittima, definendo gli attacchi nei loro confronti come il punto più basso e viscido dell'intera vicenda. Nonostante le accuse che lo vorrebbero nell'ombra da diciannove anni, mentre un'altra persona scontava la pena in carcere per un crimine non commesso, l'uomo sostiene che il legame di fiducia con i Poggi sia rimasto intatto, o perlomeno spera che lo sia.

Ha criticato aspramente il modo in cui alcune prove, come i post su forum online o determinati audio, siano stati presentati al pubblico in modo distorto per alimentare il sensazionalismo, spiegando ad esempio che certi scritti sull'omicidio di Garlasco erano in realtà parte di un esercizio scolastico e non l'espressione di un'ossessione personale. Infine, Andrea Sempio ha affrontato il tema della sua immagine pubblica e della percezione che gli altri hanno di lui.

Consapevole dell'odio che la società può nutrire verso chi è accusato di un simile orrore, ha comunque chiesto che si guardasse oltre il pregiudizio, sottolineando come la verità emergerà solo in sede di dibattimento. L'uomo appare stanco, saturo di una vicenda che ha consumato l'ultimo anno e mezzo della sua vita, ma determinato a difendersi in tribunale.

La sua strategia sembra basarsi sulla decostruzione di ogni singolo indizio presentato dalla Procura, convinto che l'analisi rigorosa dei fatti dimostrerà l'assenza di un legame tra la sua condotta passata e l'evento tragico del 13 agosto. La sfida che lo attende è ora quella di trasformare il sospiro di sollievo per la fine delle indagini in una prova concreta della sua innocenza, in un processo che promette di essere uno dei più mediatici e tormentati della cronaca nera italiana contemporanea





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