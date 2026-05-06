Il Caso Garlasco e la Ricerca della Verità: Nuove Deposizioni e l'Ombra di Andrea Sempio

L'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi riapre i suoi capitoli più oscuri con l'interrogatorio delle cugine Cappa e l'analisi di vecchi filoni investigativi sulla passione e il rifiuto.

Il mistero che avvolge l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco continua a sollevare interrogativi profondi e a muovere i fili di un'indagine che sembra non voler trovare pace, nonostante il passare di quasi due decenni.

In questa nuova fase processuale, gli inquirenti hanno deciso di ripercorrere i passi di coloro che erano più vicini alla vittima, cercando di estrapolare dettagli che all'epoca potevano essere sembrati irrilevanti ma che oggi, alla luce di nuovi elementi, potrebbero rivelarsi cruciali. Gli interrogatori recenti hanno visto il coinvolgimento di Paola e Stefania Cappa, le cugine di primo grado di Chiara, le quali si sono presentate davanti agli investigatori dopo ben diciannove anni dall'ultima deposizione.

Questo ritorno nelle sedi giudiziarie non è stato un semplice atto formale, bensì un tentativo di ricostruire con precisione millimetrica la quotidianità della ragazza nei giorni che hanno preceduto la tragedia, analizzando ogni possibile interazione sociale o emotiva che potesse aver scatenato l'evento fatale. Le deposizioni delle gemelle, sebbene formalmente registrate per diverse ore, sono state in realtà caratterizzate da colloqui effettivi molto più brevi, circa quaranta minuti per ciascuna, intervallati da pause che denotano la tensione e la delicatezza del momento.

Un punto focale di questi colloqui è stato senza dubbio il rapporto tra la vittima e Andrea Sempio, figura che all'epoca frequentava assiduamente la casa dei Poggi ma che oggi si trova al centro di nuovi sospetti. Tuttavia, le sorelle Cappa hanno negato con fermezza qualsiasi conoscenza di un legame particolare, dichiarando di non aver mai sentito parlare di Sempio in relazione a Chiara fino al 2016, anno in cui il suo nome è riemerso ufficialmente nelle carte processuali.

Questo silenzio, unito alla dichiarazione di Sempio di non voler parlare, crea un muro di opacità che gli inquirenti stanno cercando di abbattere con ogni mezzo possibile. Parallelamente a queste testimonianze, l'attenzione degli investigatori si è spostata nuovamente sulla cosiddetta 'pista passionale', un filone che era già stato accennato nel 2007.

In quell'occasione, Paola Cappa aveva riferito ai carabinieri l'ipotesi che Chiara potesse essere stata l'obiettivo di avances non ricambiate, descrivendo la situazione come l'approccio di un ragazzo che la cugina respingeva e che sarebbe poi finito male. Questa ipotesi suggerisce che il movente del delitto possa risiedere in un rifiuto amoroso o in un'ossessione non corrisposta, un elemento che spesso caratterizza i crimini d'impeto e che potrebbe portare a riconsiderare il profilo psicologico dei sospettati.

La ricostruzione della vita privata di Chiara nei suoi ultimi giorni diventa quindi essenziale per capire se esistessero tensioni sotterranee o relazioni segrete che non sono emerse durante i primi anni di indagine. La precisione con cui Stefania Cappa ha descritto il rapporto quotidiano con la cugina, affermando di vedersi quasi ogni giorno nell'ultimo mese di vita di Chiara, rende la sua testimonianza un pilastro fondamentale per mappare i movimenti e lo stato d'animo della vittima.

Il fatto che le cugine abbiano collaborato serenamente, rinunciando persino all'assistenza legale pur avendone il diritto, indica una volontà di trasparenza che contrasta nettamente con l'atteggiamento di chiusura di altri soggetti coinvolti nell'inchiesta. Un altro elemento di estremo interesse emerso dagli atti è una vecchia intercettazione ambientale registrata all'interno di una caserma subito dopo il delitto.

In questo dialogo tra Stefania Cappa e Alberto Stasi, emerge un clima di forte pressione e disagio, con Stefania che lamenta di non essere lasciata in pace dagli inquirenti e Stasi che concorda, sentendosi a sua volta sotto attacco. Questo frammento di conversazione testimonia l'atmosfera carica di sospetto che ha caratterizzato le prime fasi delle ricerche, un periodo in cui ogni persona vicina alla vittima era potenzialmente un sospettato.

La ricerca dell'arma del delitto, mai ritrovata nonostante le setacciature estensive nei canali di Tromello e nelle zone limitrofe, rimane la ferita aperta di questo caso. La mancanza di una prova materiale così schiacciante ha permesso a molti di evadere le responsabilità, trasformando il processo in una battaglia di versioni contrastanti e memorie sbiadite.

Attualmente, l'inchiesta è coordinata da un team di procuratori esperti, Valentina De Stefano, Giuliana Rizza e l'aggiunto Stefano Civardi, i quali stanno cercando di sintetizzare le vecchie testimonianze con le nuove tecnologie investigative per arrivare a una verità definitiva. La sfida è immensa, poiché l'obiettivo non è solo condannare un colpevole, ma dare una risposta definitiva a una famiglia che da quasi vent'anni vive nell'incertezza.

Il prossimo passo sarà l'ascolto di Marco Poggi, fratello della vittima, che potrà fornire ulteriori dettagli sulla dinamica familiare e sugli ultimi contatti di Chiara, chiudendo idealmente il cerchio di questo complesso puzzle giudiziario che ancora oggi tiene banco nell'opinione pubblica italiana





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