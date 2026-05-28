Il caso Lazise: polemica in tv su censura e libertà di espressione

Il Comune di Lazise è al centro di una polemica in tv dopo le dichiarazioni di Mogol, il paroliere, che ha affermato che chi offende le donne nelle canzoni dovrebbe essere multato. L'ex assessora Elena Buio ha respinto questa proposta, definendola censura.

Il caso Lazise è al centro di una polemica in tv dopo le dichiarazioni di Mogol , il paroliere, che ha affermato che chi offende le donne nelle canzoni dovrebbe essere multato.

L'ex assessora Elena Buio ha respinto questa proposta, definendola censura. Il Comune di Lazise è finito al centro della polemica per il suo tentativo di regolamentare i testi considerati offensivi, in particolare quelli contro le donne. Il problema è che la formulazione dell'articolo 12 del pacchetto di norme è considerata troppo ampia e quindi esposta al rischio di interpretazioni arbitrarie.

Mogol ha affermato che il problema non è tanto il ragazzo che scrive il testo, ma chi lo porta al pubblico: radio, tv, locali o eventi dove quei brani possono essere ascoltati anche dai più giovani. Elena Buio, invece, ha sottolineato la libertà di espressione e ha affermato che la musica va tutelata in tutte le sue forme. Secondo lei, proibire un testo non cancella il fenomeno, ma rischia solo di trasformare un tema sociale in un caso di censura.

Il Comune di Lazise è stato criticato per la sua approccio e molti hanno affermato che la formulazione dell'articolo 12 è troppo ampia e quindi esposta al rischio di interpretazioni arbitrarie. La polemica è ancora in corso e non è chiaro come si risolverà il problema





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