Il caso Melania Rea: i soliloqui in auto di Salvatore Parolisi che portarono alla condanna

Il caso del femminicidio di Melania Rea, avvenuto nel 2001, è stato uno dei primi a trasformarsi in un giallo televisivo. Le intercettazioni ambientali nella sua auto, in cui Salvatore Parolisi si confessava a sé stesso, furono decisive per la sua condanna a 20 anni di carcere.

Soliloqui in auto. La cronaca ne ricorda diversi negli ultimi anni, quelli di Salvatore Parolisi , furono decisivi per l'arresto e poi la condanna del caporalmaggiore dell'Esercito accusato di aver ucciso la moglie Melania Rea .

Correva l'anno 2001, quello di Melania fu uno dei primi femminicidi trasformati in gialli televisivi. La donna fu trovata morta nel bosco delle Casermette a Ripe di Civitella, in provincia di Teramo, colpita da decine e decine di coltellate. Parolisi dichiarò che la moglie si era allontanata dal parchetto dove si trovavano con la loro bimba per andare in bagno e che poi non era più tornata. Da subito le sue dichiarazioni sembrarono strane agli inquirenti.

In più venne presto a galla che quest'uomo nascondeva una relazione extraconiugale. Furono installate microspie nella sua auto e vennero fuori veri e propri monologhi in cui sostanzialmente c'era una ammissione dei fatti. In un audio, ad esempio, Parolisi è preoccupato di non farsi scoprire ed è preoccupato che la sua amante Ludovica sia arrabbiata con lui e possa metterlo nei guai.

Dice a sé stesso: Non essere sempre scemo ... ogni tanto usa il cervello... usa il cervello... usa il cervello … non te la far fare, usa il cervello e non fartela fare ... Tu non sei scemo.

Salvatore devi fare così se vuoi che la vita tua abbia un senso, per forza, non te la far fare ... non te la far fare. e non te la far fare … Salvatore non te la far fare … Salvatore è meglio ... è meglio ... è meglio ... proprio a livello di carcere ... C'è un soliloquio in particolare che convincerà i giudici della colpevolezza di Parolisi.

Salvatore dice a sé stesso: Ti devo sputtanare... mi devo fare 30 anni... ma ti devo tirare il cuore dal petto, però me li faccio volentieri... Me li faccio volentieri. Queste intercettazioni ambientali furono fondamentali per la condanna a 20 anni di Parolisi (con rito abbreviato)





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