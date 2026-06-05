Il caso Minetti e gli anni di fango sul Cav. mostrano come funziona la fabbrica dei sospetti senza prove. Si prende un'accusa che può far comodo, si disumanizza il soggetto accusato rendendolo il simbolo di qualcosa da combattere e infine si usano i sospetti per cercare di ottenere benefici politici.

Il caso Minetti e gli anni di fango sul Cav. mostrano come funziona la fabbrica dei sospetti senza prove. Si prende un'accusa che può far comodo, si disumanizza il soggetto accusato rendendolo il simbolo di qualcosa da combattere e infine si usano i sospetti per cercare di ottenere benefici politici.

L'impunità del circo mediatico-giudiziario, che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Il circo mediatico-giudiziario funziona così: si prende un'accusa che può far comodo, si disumanizza il soggetto accusato rendendolo il simbolo di qualcosa da combattere, si trasforma rapidamente quell'accusa in verità assoluta, si utilizza quell'accusa per dimostrare la bontà delle proprie idee, si usano i sospetti per cercare di ottenere benefici politici. E il gioco è fatto.

Per provare a combattere con la forza delle parole quel mostro chiamato circo mediatico-giudiziario occorre avere non solo amore per lo stato di diritto, ma anche un po' di memoria. L'amore per lo stato di diritto, che poi è anche amore per la famosa Costituzione più bella del mondo, suggerisce di non farsi abbindolare dai professionisti del rancore, delle allusioni, dei sospetti, del fango.

Chi ama lo stato di diritto, e incidentalmente anche chi ama la Costituzione più bella del mondo, che all'articolo 27 ricorda che ogni cittadino va considerato innocente fino a prova contraria, di fronte al caso della grazia concessa a - ma se vogliamo anche di fronte al caso delle indagini infinite sul Berlusconi mandante occulto delle stragi mafiose insieme con le accuse, senza prove, restano accuse, spesso solo allusioni, e quando vi è un'accusa non dimostrata bisogna avere la pazienza di sfidare il mainstream manettaro per provare a ristabilire un minimo di verità





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