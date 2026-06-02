Il caso Nowak: razzismo al contrario e proteste in Gran Bretagna

Il caso Nowak continua a dividere l'opinione pubblica britannica dopo la condanna all'ergastolo di Vickrum Digwa per l'omicidio di Harry Nowak. La vicenda ha sollevato accuse di razzismo al contrario e ha alimentato le proteste di esponenti della destra radicale inglese.

Il caso Nowak continua a dividere l'opinione pubblica britannica dopo la condanna all'ergastolo di Vickrum Digwa per l'omicidio di Harry Nowak. La vicenda ha sollevato accuse di razzismo al contrario e ha alimentato le proteste di esponenti della destra radicale inglese.

La polizia britannica ha chiesto scusa per il trattamento riservato al giovane ferito, mentre la famiglia Nowak ha condannato l'accaduto come un'umiliazione e un trattamento degradante. Il caso ha anche sollevato questioni sulla politica della correzione e sulla percezione della giustizia razziale in Gran Bretagna. La comunità Sikh britannica ha condannato l'accaduto, ma ha negato che uno dei coltelli usati da Digwa fosse un kirpan rituale.

La frase 'White Lives Matter' è diventata virale sui social media, sollevando questioni sulla giustizia razziale e sulla percezione della razzia in Gran Bretagna





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