Nuova svolta nelle indagini su Emanuela Orlandi con l'identificazione di Claudio Martufi tramite la voce di Mario. Dettagli sulle dichiarazioni e sulle nuove richieste della famiglia Gregori.

Nuove e decisive informazioni emergono dall'archivio dei misteri irrisolti legati alla scomparsa di Emanuela Orlandi nel 1983. Claudio Martufi, ex agente del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica ( Sisde) originario di Latina, è stato identificato come la misteriosa voce registrata su una audiocassetta, comunemente nota come la "voce di Mario". Questa rivelazione arriva dopo decenni di silenzio e ha riaperto i riflettori sulle indagini condotte dal Nucleo investigativo di Roma sotto la coordinazione delle procure della Direzione distrettuale antimafia della capitale.

Martufi, oggi settantenne, aveva ricevuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 1993. La sua figura è centrale in un nuovo capitolo delle indagini poiché risulta essere l'ex 007 che, insieme al giovane collaboratore del Sisde Giulio Gangi, fu tra i primi ad entrare nell'abitazione della famiglia Orlandi immediatamente dopo la sparizione della ragazza. La sua presenza in quella fase cruciale dei giorni successivi al 1983 è stata confermata da nuove testimonianze e ritrovamenti documentali.

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La scoperta delle registrazioni audio

La svolta investigativa non deriva da un'audizione attuale, ma da materiale storico rinvenuto durante le perquisizioni eseguite alcuni anni fa nelle abitazioni di Marco Vincenzo Meneguzzi tra Rieti e Roma. Su richiesta del magistrato inquirente, gli investigatori fecero un ritrovamento significativo: diverse audiocassette contenenti registrazioni analizzate nel più stretto riserbo. L'isolamento della voce in esse contenuta ha permesso di attribuirne la paternità direttamente a Claudio Martufi, collegando un nome specifico a quella registrazione longtemps rimasta anonima e oggetto di intense speculazioni.

Le registrazioni testimonierebbero un contatto unico tra Martufi e la famiglia Orlandi, avvenuto pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela. In quell'occasione, l'ex agente del Sisde avrebbe comunicato alla famiglia di possedere delle notizie sulla giovane ragazza. Tale dinamica rende il materiale audio non solo un reperto storico, ma un elemento probatorio potenzialmente decisivo per ricostruire la linea temporale degli eventi che portarono alla scomparsa della studentessa.

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Il ruolo di Martufi nella Commissione e le reazioni

Il passato di Martufi è strettamente intrecciato con le precedenti inchieste parlamentari. Il programma televisivo "Lo 007 era già stato ascoltato dalla Commissione d'inchiesta sulle sparizioni di Orlandi e Mirella Gregori", guidata dal senatore Andrea De Priamo, ha portato alla luce che l'ex agente aveva richiesto che la propria audizione avvenisse in forma quasi totalmente secretata. Durante tale procedura, Martufi si era rifiutato di mostrare il proprio volto anche al sistema video interno, creando un'aura di sospetto e mistero attorno alle sue dichiarazioni.

La sua partecipazione a quella commissione fu valutata dagli osservatori come poco fruttifera, sollevando più ombre che risposte chiare sulla vicenda. Non essendo mai stato formalmente coinvolto nelle indagini attuali condotte dai militari, la sua riemersione come portatore della "voce di Mario" rappresenta un cambio di paradigma. La reazione di Martufi è stata storicamente conflittuale; il conduttore Massimo Giletti, intervistato in occasione del programma "Lo Stato delle Cose", ha riferito di aver colpito Martufi con un pugno dopo averlo avvicinato riguardo al motivo per cui lui e un collega avvertivano Meneguzzi del fatto che fosse pedinato.

Le posizioni delle famiglie e le nuove richieste

Di fronte a questi sviluppi, la famiglia di Emanuela Orlandi mantiene un atteggiamento prudente. Laura Sgrò, legale della famiglia, ha dichiarato di attendere conferme ufficiali e di voler comprendere quali passaggi specifici ha compiuto la procura per arrivare all'identificazione di Martufi. Questa cautela riflette la diffidenza accumulata nel corso degli anni verso le istituzioni investigative e le possibili piste condottate in passato che non hanno mai portato a un verdetto definitivo.

Parallelamente, la famiglia Gregori, legata al caso di scomparsa di Mirella Gregori nel 1983, ha espresso chiaramente la propria convinzione verso una pista omicidiaria. Maria Antonietta Gregori, sorella della vittima, ha richiesto formalmente alla Commissione d'inchiesta una perizia fonica per confrontare la voce dell'americano menzionata nelle registrazioni con quella di John, il misterioso assistente dell'avvocato Gennaro Egidio. Questa richiesta mira a verificare eventuali collegamenti tra figure professionali di alto profilo e i misteri legati alle sparizioni.

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Indagini sul Bar Italia e Villa Torlonia

Le richieste della famiglia Gregori non si limitano all'analisi vocale, ma spaziano verso un'approfondita riesaminazione di luoghi chiave non ancora adeguatamente ispezionati. Maria Antonietta ha chiesto di approfondire il ruolo svolto dall'avvocato Egidio e le ragioni per cui, secondo la sua percezione, furono seguite con troppo entusiasmo le piste legate agli americani telefonisti e agli appelli al presidente della Repubblica Sandro Pertini, lasciando perplessità su altre direzioni investigative più concrete.

Nello specifico, è stato sollecitato un sopralluogo presso il Bar Italia sulla Nomentana, dove Mirella Gregori è stata vista per l'ultima volta prima di svanire nel nulla. L'avvocato Egidio, nonostante il suo ruolo oneroso e noto, non aveva mai chiesto di ispezionare i locali di quel bar. Inoltre, è stato richiesto un sopralluogo a Villa Torlonia, luogo dove, secondo alcuni amici della ragazza, Mirella si era recata la sera della sua scomparsa. Queste nuove istanze pongono l'accento sulla necessità di rivalutare le tracce materiali e gli spostamenti delle vittime in modo completamente indipendente dalle narrazioni ufficiali precedenti.