Il caso Pinto e la differenza tra danno e pericolo nella custodia cautelare

Un articolo che analizza le dichiarazioni del pm genovese Francesco Pinto, censurato dal Csm, sulla proposta di legge che limitava l'arresto preventivo per reati non violenti. L'autore difende la libertà di parola del magistrato ma critica l'equazione tra danno economico e pericolo sociale, sottolineando come la custodia cautelare dovrebbe basarsi sul pericolo immediato e non sulla dannosità presunta.

Se fossi un giudice nel caso del pm genovese Francesco Pinto, censurato dal Csm per alcune sue dichiarazioni in un'intervista, sarei probabilmente ricusato, non essendo sereno: devo al dottor Pinto l'unica denuncia della mia carriera giornalistica, per aver esercitato il diritto di critica con un po' troppo sarcasmo.

Tuttavia, credo che la libertà di parola non vada negata a nessuno, nemmeno a un pm, e che le affermazioni contestate fossero nel pieno diritto del magistrato. Il vero nodo è valutarne la correttezza. Il pm parlava di una proposta di legge, poi naufragata, che avrebbe impedito l'arresto preventivo per reati non violenti commessi da incensurati. Pinto, in linea con molti pm, si opponeva perché la custodia cautelare è l'arma più potente dell'accusa.

Chi, invece, parte dalla presunzione d'innocenza vede con preoccupazione questa misura, che colpisce ogni giorno troppi cittadini poi assolti, anche con risarcimento. Il garantista la considera un diritto feroce, che punisce prima del giudizio, e ne invoca un uso cautissimo. Ma sarebbe scorretto non riconoscere che in molti casi sembra inevitabile. La legge la prevede per pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato.

Si potrebbe discutere molto su questi criteri, ma il punto è un altro. La proposta prevedeva di non arrestare preventivamente gli accusati di reati non violenti se incensurati. Secondo il Corriere della Sera, Pinto avrebbe dichiarato che con quella norma i protagonisti della grande criminalità economica e della pubblica amministrazione avrebbero quasi sempre evitato il carcere preventivo, essendo perlopiù incensurati, mentre un bancarottiere può provocare un danno collettivo diecimila volte superiore a uno spacciatore seriale. A prima vista, è condivisibile.

Ma attenzione: danno e pericolo non sono la stessa cosa. Il carcere preventivo, prima della sentenza, ha un rapporto diverso con la dannosità o la pericolosità del reato. Se è anche una misura di sicurezza, la custodia cautelare è richiesta diversamente dalla dannosità e dalla pericolosità di un presunto colpevole. Ecco cosa non quadra nel ragionamento del pm: l'equazione tra danno e pericolo sociale.

La gente comune teme più lo spacciatore sotto casa, anche se detesta di più il bancarottiere, perché pericolo e danno gravano diversamente. Il pericolo è più avvertito per reati contro la persona, il danno per reati contro la collettività. Per questo, il carcere preventivo per un reato pericoloso può essere una misura di sicurezza sociale, discutibile ma comprensibile.

Il carcere per un reato dannoso prima della sentenza è soprattutto uno strumento per inchiodare il sospettato, un puro mezzo di coercizione, come visto tante volte anche a carico di imputati poi assolti o condannati a pene che non richiedono prigione, così che l'unico carcere che fanno è quello prima della sentenza





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