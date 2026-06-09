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Il caso Serena Williams apre il giro sulle prescrizioni medicinali e il doping

Atletica E Formazione Fisica News

Il caso Serena Williams apre il giro sulle prescrizioni medicinali e il doping
DopingMedicinaliPrescrizioni Terapeutiche
📆6/9/2026 8:15 PM
📰leggoit
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Il caso Serena Williams, con le sue esposizioni su primaverile ridotte al minimo, sta riacendendo l'allarme sul doping e sulle prescrizioni medicinali in sport. Le sueessica cambiamento fisico è diventato il simbolo di una domanda più ampia: se i medicinali possono modificare in modo artificiale la prestazione atletica e, di conseguenza, diventare un vantaggio agonistico. Il nodo più delicato è quello di giudicare il rischio percepito di una competizione con regole non identiche per tutti tra atleti vorerst autorizzati a prendere i medicinali e quelli a meno autorizzati, (...)

Semaglutide e doping, il caso Serena Williams riaccende l'allarme: i farmaci per dimagrire verso il divieto Wada entro il 2028 I medicinali diventati simbolo della perdita di peso tra vip e sportivi sono sotto osservazione dell'antidoping mondiale.

Il ritorno in campo di Serena Williams e il nodo delle autorizzazioni terapeutiche aprono una domanda che divide lo sport: dove finisce la terapia e dove inizia il vantaggio competitivo. Al centro della discussione ci sono gli agonisti del recettore GLP-1, una categoria di medicinali nata per il trattamento del diabete ma diventata negli ultimi anni sinonimo di dimagrimento rapido. Serena Williams, oggi 44enne e testimonial di un'azienda farmaceutica che produce un farmaco appartenente a questa categoria.

Le immagini della trasformazione fisica dell'ex campionessa e il suo annuncio di rientro nel tennis professionistico hanno alimentato il confronto pubblico, anche se non esiste alcuna accusa né alcun procedimento nei suoi confronti. Il caso Williams è diventato il simbolo di una domanda più ampia: se il corpo cambia grazie a medicinali che incidono sul metabolismo, quel cambiamento può tradursi anche in un vantaggio agonistico. (...

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