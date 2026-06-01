Il Centre Pompidou di Metz denuncia il furto di Comedian, la celebre banana di Maurizio Cattelan

Il Centre Pompidou di Metz ha sporto denuncia contro ignoti dopo il furto di Comedian, la celebre banana di Maurizio Cattelan. Non è la prima volta che l'opera finisce nel mirino, ma stavolta il museo ha deciso di agire per vie legali.

Il Centre Pompidou di Metz ha sporto denuncia contro ignoti dopo il furto di Comedian , la celebre banana di Maurizio Cattelan , trafugata nel pomeriggio di sabato 31 maggio.

Non è la prima volta che l'opera finisce nel mirino, ma stavolta il museo ha deciso di agire per vie legali. Comedian, l'opera creata da Cattelan nel 2019, non vale per il frutto in sé, ma per la presentazione che ne regola. Sostituire la banana, operazione che avviene comunque ogni tre giorni, non ripristina ciò che è stato sottratto.

Il Centre Pompidou-Metz aveva chiamato Cattelan in occasione del suo quindicesimo anniversario per un'esposizione intitolata Dimanche sans fin, visitabile fino al 2 febbraio 2027. Il furto, scoperto da un agente di sorveglianza, ha spinto il museo a condannare pubblicamente il gesto e a presentare denuncia contro ignoti. Non è la prima volta che Comedian attira questo tipo di attenzioni.

Già durante la sua prima esposizione ad Art Basel Miami nel 2019, il performer David Datuna mangiò il frutto sostenendo di avere fame. Lo scorso luglio, sempre al Pompidou di Metz, un visitatore ripeté il gesto: in quel caso però si autodenunciò sui social, fu identificato e il museo scelse di non sporgere denuncia. Cattelan commentò con la consueta ironia, dichiarandosi deluso che l'uomo avesse mangiato solo la banana e non anche il nastro adesivo.

Questa volta il responsabile non è stato identificato, quindi si è scelto di procedere legalmente





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