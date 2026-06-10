Il centro presidenziale Obama: architettura, arte e impegno civico a Chicago

Descrizione del Barack Obama Presidential Center, il complesso dedicato al 44° presidente degli Stati Uniti a Chicago, tra architettura innovativa, collezione d'arte e dibattito politico.

Il centro presidenziale Barack Obama , noto come Obama Presidential Center , è un complesso costruito a Jackson Park nel South Side di Chicago , luogo legato alla vita personale e alla carriera pubblica di Barack e Michelle Obama.

Il progetto, realizzato dallo studio Tod Williams Billie Tsien Architects con il contributo del paesaggista Michael Van Valkenburgh e dello studio afroamericano Moody Nolan, si estende su otto ettari e comprende un museo interattivo, una biblioteca pubblica, un forum con auditorium, aree verdi, un centro sportivo e spazi comunitari. Il museo, fulcro del centro, presenta una lettura progressista della storia americana, con una collezione d'arte contemporanea che riflette temi di impegno civile, memoria e cambiamento.

Nonostante le critiche di detrattori che l'hanno soprannominato "Obamalisco" e le accuse di Donald Trump, che lo ha definito "un gigantesco bidone della spazzatura", l'edificio si integra architettonicamente nello skyline di Chicago grazie al rivestimento in granito grigio e alla sua scala proporzionata. La torre, con le parole del discorso "You Are America" di Obama, offre una vista panoramica sulla città.

Il centro, finanziato con circa 850 milioni di dollari da fondi privati, rappresenta non solo un luogo di conservazione storica, ma anche un impegno verso la comunità locale, in un quartiere storicamente segnato da povertà e segregazione, con programmi gestiti da organizzazioni come After School Matters





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