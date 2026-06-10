Il cervello nell'era degli sciami digitali: come i social media stanno trasformando la politica e la democrazia

Analisi approfondita sulla mutazione dei circuiti cognitivi indotta dai social media e sulle sue conseguenze per la comunicazione politica e il patto democratico. Il testo parte dalla scomparsa del concetto di folla per approdare a quello di sciame digitale, esplorando come gli algoritmi profilano e condizionano le percezioni individuali, erodendo la capacità di credere in promesse a lungo termine e minando le basi della scelta democratica autentica.

Addio a Robert Coles, lo psichiatra che raccontò la storia della prima bambina nera in una scuola di soli bianchi. Era il 1895 e descrisse meccanismi che Hitler, Mussolini e Roosevelt tennero tutti sulla scrivania.

La folla, osservava, sviluppa un'identità collettiva attraverso la perdita delle caratteristiche individuali. Il leader gestiva una massa omogenea, prevedibile nelle sue reazioni emotive. Era un sistema brutale ma leggibile. Oggi quel meccanismo è esattamente l'opposto.

Non siamo più nell'era delle folle. Siamo nell'era degli sciami digitali. Gli algoritmi mantengono l'illusione dell'individualità mentre profilano ogni singolo utente, somministrando dosi personalizzate di paura calibrate sulle specifiche vulnerabilità psicologiche di ciascuno. Non è più la piazza che ascolta un leader evocare un nemico comune.

È il feed personalizzato che ti mostra esattamente la minaccia che più ti terrorizza: l'immigrazione se sei anziano e vivi in periferia, il cambiamento climatico se sei giovane e urbano. La leva emotiva è antica quanto Le Bon. La differenza è che oggi viene calibrata sul profilo psicologico individuale, invisibile alla sfera pubblica, impossibile da contestare collettivamente. Nel regime dell'informazione, scrive Han, non ti senti parte di una folla manipolata.

Ti senti un individuo informato che ha fatto le sue ricerche. Anche se quelle ricerche sono state curate algoritmicamente per confermare le tue paure preesistenti. Questa è la mutazione che nel 2021 non avevo ancora del tutto a fuoco. Non è cambiato solo chi comunica: sono cambiati i circuiti cognitivi attraverso cui il messaggio viene ricevuto, elaborato, scartato.

Il cervello umano funziona su un equilibrio piacere-dolore. Ogni gratificazione inclina la bilancia, poi il cervello compensa nella direzione opposta. È un sistema evolutivo perfetto che i social media hanno hackerato con precisione da ingegneri. Non erogano gratificazioni continue, quello annoierebbe.

Le erogano intermittenti e imprevedibili. Come le slot machine. Il like che arriva, quello che non arriva, il commento inaspettato. Il cervello si ricabla.

Impara a cercare quegli spike di gratificazione a brevissimo termine, perde progressivamente la capacità di investire in ricompense lontane. Le piattaforme hanno costruito, con logica industriale e senza alcun mandato democratico, un'intera generazione di elettori il cui cervello è letteralmente allenato per gratificazioni a quindici secondi. La politica non ha resistito. Si è adattata.

Ed è questa resa silenziosa, più della tecnologia in sé, che trovo difficile da giustificare. Nel 2021 parlavo di chi comunica. Avrei dovuto chiedermi prima: a quale cervello stiamo comunicando? C'è una conseguenza diretta che riguarda il cuore del patto democratico.

La politica ha adottato la logica dei social, la campagna permanente, il contenuto quotidiano, la caccia al trending topic, senza accorgersi che quella logica stava progressivamente corrodendo il proprio prodotto fondamentale: la promessa credibile a lungo termine. Ricordo un dirigente di partito che mi disse con disarmante franchezza: Non importa se mantieni, importa che continui a promettere. Se stai zitto una settimana, sei fuori dai radar. Era sincero, non cinico.

Descriveva il sistema. Quel sistema sta insegnando metodicamente a un'intera generazione che investire emotivamente in un progetto politico di lungo periodo è comportamento da ingenui. Non serve nemmeno che le promesse vengano tradite: basta l'obsolescenza programmata del dibattito pubblico, dove ogni tema urgentissimo viene cancellato da quello successivo nel giro di settantadue ore.

Il risultato è un paradosso che la classe politica ha contribuito ad alimentare senza mai nominarlo: non può uscire dai social perché sparisce dagli algoritmi, non può fare promesse a lungo termine perché nessuno ci crede più, non può costruire passioni durature perché il sistema premia solo le micro-emozioni immediate. È prigioniera di un ambiente che non ha saputo governare quando ne aveva ancora la possibilità. Quattro anni fa chiudevo con una domanda sugli strumenti.

Oggi quella domanda mi sembra secondaria. La vera questione è un'altra: in un sistema che per design erode la capacità di credere in qualcosa che richiede attesa, chi ha ancora l'interesse, oltre che la responsabilità, di ricostruire le condizioni per cui la scelta democratica torni a essere autentica





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