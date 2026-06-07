Il Cestha: l'ospedale per i cavallucci marini che unisce ricerca, pescatori e aziende per salvare gli ippocampi

Scopri il centro di recupero Cestha di Marina di Ravenna, dove una squadra di biologi salva i cavallucci marini intrappolati nelle reti, grazie anche al sostegno di Omega e alla collaborazione dei pescatori. Un modello di tutela marina basato sulla scienza e la cooperazione.

Il Cestha , centro di ricerca privato e ospedale per la fauna marina situato a Marina di Ravenna , si dedica al recupero e alla cura degli esemplari in difficoltà, in particolare dei cavallucci marini .

Fondato nel 2014 da Simone D'Acunto e Sara Segati, il centro è ospitato in una parte recuperata dell'antico Mercato del pesce, un edificio degli anni Trenta. Una squadra di otto biologi marini, tra cui Linda Albonetti, si prende cura degli animali, che vengono spesso recuperati grazie alla collaborazione con i pescatori locali. Questi, infatti, ritrovano gli ippocampi impigliati nelle reti, specialmente nelle nasse per le seppie, e li portano al Cestha.

Qui gli animali vengono curati in acquari con acqua alla temperatura Marina corrente e, una volta ristabiliti, vengono liberati di nuovo in mare. Il centro, che non gode di finanziamenti pubblici stabili, si autofinanzia attraverso bandi e il sostegno di privati.

Un partner importante è l'azienda svizzera Omega, che dal 1950 ha scelto l'ippocampo come simbolo della collezione Seamaster e, in linea con il suo impegno per la salvaguardia degli oceani, ha contribuito a finanziare alcuni spazi del Cestha, compresa una stanza dedicata specificamente ai cavallucci marini, tramite il bando IFAW. La biologia marina Albonetti, responsabile dell'attività sui cavallucci, spiega che questi animali si difendono dai predatori grazie al mimetismo e si aggrappano a rocce o alghe con la coda.

In cattività vengono nutriti con piccoli crostacei somministrati con una pipetta, poiché in natura aspirano lo zooplancton con il loro becco a forma di pipetta, mangiando in continuazione. I cavallucci marini sono noti per la loro riproduzione unica: la femmina depone le uova nella sacca ventrale del padre, che le feconda e le custodisce per circa due settimane, per poi espellere i piccoli. Ogni nidiata produce 200-300 avannotti, già indipendenti alla nascita. Le coppie tendono a essere monogame.

Il progetto del Cestha rappresenta un esempio di collaborazione tra mondo scientifico, pescatori e aziende private per la tutela di una specie vulnerabile e degli habitat marini





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