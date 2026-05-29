Il Cinema in Piazza 2026: retrospettiva su Gabriele Muccino e tanti altri appuntamenti

La rassegna cinematografica estiva romana torna dal 31 maggio al 12 luglio con 95 proiezioni, 34 incontri e una retrospettiva dedicata a Gabriele Muccino. Location a Trastevere, Tor Sapienza e Valle Aurelia.

Il Cinema in Piazza, la rassegna cinematografica estiva organizzata dalla Fondazione Piccolo America , torna per la sua edizione 2026 dal 31 maggio al 12 luglio con un programma ricchissimo che promette di coinvolgere il pubblico romano e non solo.

Dopo il successo della scorsa stagione, che ha registrato oltre 120.000 presenze, quest'anno l'offerta si amplia con 95 proiezioni complessive, 34 incontri speciali e 4 eventi al Cinema Troisi. Le location scelte sono tre: Piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta a Tor Sapienza e Monte Ciocci a Valle Aurelia, con schermi che si accendono dal mercoledì alla domenica.

Una delle novità più attese è la retrospettiva dedicata a Gabriele Muccino, regista italiano di fama internazionale, che sarà presente in alcuni incontri insieme all'attrice Rosario Dawson, ospite della manifestazione. Verranno proiettati sette film del regista, in ordine cronologico, con cadenza settimanale a partire dal 31 maggio, fatta eccezione per il 28 giugno. Si parte con 'Scusa ma ti chiamo amore', film dal sapore autobiografico diventato un manifesto generazionale, che parla di adolescenza, occupazione studentesca e primi amori.

Seguiranno opere che esplorano la famiglia, le crisi, l'unità di tempo, luogo e azione, come in 'L'ultimo bacio', e poi 'Ricordati di me', che parla d'amore e amicizia, ispirandosi in parte a eventi reali. Il 13 giugno, al Cinema Troisi, verrà proiettato 'Quanto basta', considerato un fuoriprogramma per la sua peculiarità. Forse il film più complesso e discusso di Muccino, 'Anche se è amore non si vede', chiuderà la retrospettiva il 12 luglio.

Oltre a Muccino, la rassegna dedica altre retrospettive a grandi maestri e generi diversi. Tra questi, spicca 'Tuner: L'Accordatore', un thriller sul suono come identità e fragilità con Leo Woodall e Dustin Hoffman, attualmente al cinema. Non mancano classici come 'A Beautiful Mind', storia vera del matematico Premio Nobel John Forbes Nash affetto da schizofrenia paranoide, e 'Land' di Robin Wright, un film sulla rinascita dopo un lutto.

Inoltre, il 25 giugno arriva 'Avemmaria' di Fortunato Cerlino, con Salvatore Esposito e Mario Di Leva. Per gli amanti delle curiosità, John Travolta ha recentemente spiegato la sua passione per il basco, sfoggiato al 79° Festival di Cannes: 'Per ora ne ho 12'. Il Cinema in Piazza si conferma così un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema, offrendo non solo proiezioni ma anche incontri con registi e attori, in un'atmosfera unica all'aperto.

La varietà del programma, che spazia dal cinema d'autore ai blockbuster, garantisce intrattenimento per tutti i gusti. Con la sua combinazione di location suggestive e una programmazione curata, la rassegna contribuisce a vivacizzare l'estate romana, promuovendo la cultura cinematografica in luoghi iconici della città. La Fondazione Piccolo America, organizzatrice dell'evento, punta a creare un momento di aggregazione e condivisione, dove il cinema diventa veicolo di emozioni e riflessioni.

La partecipazione di ospiti illustri come Rosario Dawson e Gabriele Muccino arricchisce ulteriormente l'offerta, permettendo al pubblico di avvicinarsi ai protagonisti del grande schermo. Le proiezioni serali, sotto le stelle, regalano un'esperienza magica, lontana dalle sale tradizionali, e invitano a riscoprire il piacere del cinema all'aperto. Con oltre 90 film in programma, l'edizione 2026 si preannuncia come la più ambiziosa di sempre, capace di attrarre un pubblico eterogeneo, dai giovani alle famiglie.

Non resta che segnare le date sul calendario e prepararsi a vivere un'estate all'insegna del cinema di qualità





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