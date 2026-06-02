Il cinema italiano tra liberazione e rinascita

Dopo la liberazione di Roma dai nazisti, l'ammiraglio Ellery W. Stone, commissario per gli affari civili nel territorio italiano occupato dagli alleati, convocò i produttori cinematografici italiani. L'attesa era alta per le sue dichiarazioni, ma l'ammiraglio fu chiaro e deciso: 'Devono essere soppressi anche gli strumenti che hanno dato corpo a questa invenzione. Tutti, Cinecittà compresa. Non c'è mai stata un'industria del cinema in Italia, non ci sono mai stati degli industriali del cinema. Chi sono questi industriali? Degli speculatori, degli avventurieri, ecco chi sono!'

Nel 1944, l'ammiraglio Ellery W. Stone, commissario per gli affari civili nel territorio italiano occupato dagli alleati, convocò i produttori cinematografici italiani. L'attesa era alta per le sue dichiarazioni, ma l'ammiraglio fu chiaro e deciso: 'Devono essere soppressi anche gli strumenti che hanno dato corpo a questa invenzione.

Tutti, Cinecittà compresa. Non c'è mai stata un'industria del cinema in Italia, non ci sono mai stati degli industriali del cinema. Chi sono questi industriali? Degli speculatori, degli avventurieri, ecco chi sono!





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