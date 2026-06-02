Il collagene, la proteina fondamentale per la salute globale della donna

La menopausa non è solo un evento biologico sistemico, ma anche un momento di cambiamento profondo per la salute del connettivo. Il collagene è fondamentale per la salute ossea, la prevenzione della fragilità, il supporto muscolare, le articolazioni, il pavimento pelvico, la mucosa vaginale e persino per la qualità del sonno e del recupero fisico.

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