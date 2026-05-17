Il Colpo di Stato delle Big Tech: Quando le Aziende Sostituiscono lo Stato

L'analisi di Marietje Schaake evidenzia come i giganti della tecnologia stiano acquisendo poteri sovrani, influenzando la sicurezza nazionale, i diritti civili e i processi democratici a livello globale.

L'attuale panorama geopolitico sta assistendo a una trasformazione senza precedenti, dove il confine tra potere pubblico e interesse privato si è fatto estremamente labile. Marietje Schaake , stimata docente di politica internazionale presso lo Stanford Institute for Human Centered Artificial Intelligence ed ex membro del Parlamento europeo, lancia un grido d'allarme che risuona in tutto il mondo democratico.

Secondo la studiosa, non siamo più di fronte a una semplice collaborazione tra pubblico e privato, bensì a un vero e proprio colpo di stato silenzioso orchestrato dalle Big Tech. L'immagine di leader come Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Tim Cook in posizioni di rilievo durante l'insediamento di Donald Trump non è solo una foto simbolica, ma la manifestazione tangibile di un potere che scavalca la sovranità dei governi in settori cruciali per la vita civile e democratica.

Dalla gestione della moneta alla sicurezza nazionale, passando per i diritti civili, le grandi aziende tecnologiche hanno accumulato un'influenza tale da poter condizionare le scelte pubbliche a proprio vantaggio. Uno degli ambiti più preoccupanti riguarda la sicurezza e la difesa.

In un'epoca in cui i conflitti moderni sono caratterizzati da una forte componente digitale, le decisioni strategiche su operazioni offensive e difensive non sono più appannaggio esclusivo degli Stati e dei loro servizi di intelligence, ma dipendono sempre più dalle infrastrutture e dalle scelte di aziende private. Quando una società tecnologica decide come gestire i flussi di dati o quali strumenti di cyber-sicurezza fornire, sta di fatto esercitando una funzione sovrana che incide sulla sicurezza nazionale di interi paesi.

Questo spostamento di potere avviene senza che vi sia un mandato democratico o una responsabilità politica, lasciando i cittadini privi di strumenti per monitorare o contestare decisioni che hanno un impatto immenso sulla loro incolumità e libertà. Parallelamente, l'avvento dell'intelligenza artificiale ha introdotto nuove e insidiose forme di discriminazione che aggirano le istituzioni democratiche. Schaake sottolinea come i modelli di IA, spesso addestrati su dati che riflettono pregiudizi storici, tendano a replicare e amplificare stereotipi dannosi.

Ad esempio, i chatbot possono suggerire stipendi più bassi o ambizioni più modeste alle donne rispetto agli uomini, mentre i sistemi di riconoscimento facciale mostrano tassi di errore molto più alti per le persone con la pelle nera. Queste non sono semplici imperfezioni tecniche, ma problemi sistemici che influenzano premi assicurativi, l'accesso al credito e persino gli strumenti di polizia predittiva.

Quando un algoritmo decide la pericolosità di un sospetto o l'idoneità di un candidato al lavoro, l'azienda che ha creato quel software sta di fatto scrivendo le regole sociali della convivenza, scavalcando le leggi e le garanzie previste dagli Stati di diritto. Il problema, dunque, non è legato a singole personalità, ma è di natura strutturale. Anche se figure come Elon Musk dovessero cambiare ruolo, la struttura del potere rimarrebbe intatta perché basata su un'asimmetria informativa ed economica schiacciante.

La tendenza attuale, esemplificata dal rapporto tra l'amministrazione Trump e i magnati della Silicon Valley, mostra come l'influenza possa essere quasi acquistata, con CEO e finanziatori che ottengono l'accesso diretto ai centri decisionali in cambio di appoggio politico. Questo crea un circolo vizioso in cui le aziende modificano le proprie politiche aziendali per compiacere il potere politico, mentre il potere politico deregolamenta per favorire i profitti aziendali.

Di fronte a questo scenario, l'Europa è chiamata a reagire con urgenza, presidiando i propri valori democratici e promuovendo un modello in cui la tecnologia sia al servizio della società e non viceversa, riaffermando la centralità delle istituzioni pubbliche contro l'avanzata pervasiva del mercato tecnologico





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