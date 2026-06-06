Il comandante dell'esercito libanese in Pakistan per mediazione regionale

Il generale Rudolf Haykal visita il Pakistan su invito per discutere il conflitto tra Israele e Iran che ha coinvolto il Libano, con il Pakistan mediatore.

Il comandante dell'esercito libanese, generale Rudolf Haykal , è partito per una visita ufficiale in Pakistan su invito del suo omologo pakistano, secondo quanto comunicato sabato dalle forze armate libanesi.

La notizia arriva in un momento di accesa tensione regionale, dove il Pakistan sta cercando di svolgere un ruolo di mediatore tra Stati Uniti, Israele e Iran, conflitto che ha avuto ripercussioni anche in Libano. Sebbene l'esercito libanese non abbia fornito dettagli specifici sullo scopo o la durata della visita, gli osservatori internazionali ritengono che Haykal discuterà con le autorità pakistane le possibilità di un cessate il fuoco e la stabilizzazione del confine meridionale libanese, dove gli scambi di fuoco tra Hezbollah e Israele si sono intensificati nelle ultime settimane.

La visita del generale Haykal si inserisce in un più ampio contesto di crisi che coinvolge il Libano, già provato da anni di instabilità politica ed economica. Il conflitto tra Israele e Hamas a Gaza ha avuto un effetto domino nella regione, con Hezbollah, il potente gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran, che ha aperto un fronte secondario nel sud del Libano.

Gli attacchi quotidiani e le rappresaglie hanno causato vittime e danni ingenti, spingendo la popolazione libanese a temere un nuovo conflitto su larga scala. Il Pakistan, che ha buoni rapporti con l'Iran e con le monarchie del Golfo, si propone come mediatore neutrale, cercando di ridurre le tensioni tra Teheran e Washington, e indirettamente tra Israele e gli attori non statali come Hezbollah.

Il ruolo dell'esercito libanese in questo scenario è complesso: formalmente è l'unica forza armata legittima del paese, ma di fatto ha una capacità limitata di imporre la propria autorità nelle zone controllate da Hezbollah. La visita di Haykal potrebbe quindi rappresentare un tentativo di rafforzare la posizione dello stato libanese nel dialogo internazionale, ottenendo sostegno logistico e politico dal Pakistan.

Fonti diplomatiche suggeriscono che Haykal potrebbe anche discutere questioni relative alla sicurezza marittima e alla lotta al terrorismo, dato che il Pakistan ha una lunga esperienza in questi ambiti. La durata della visita non è stata resa nota, ma si prevede che possa durare alcuni giorni, durante i quali sono programmati incontri con il capo di stato maggiore pakistano e possibilmente con il primo ministro Shehbaz Sharif.

In conclusione, la missione del generale Haykal in Pakistan rappresenta un tassello importante nel mosaico diplomatico regionale, con il Libano che cerca di navigare le acque turbolente della politica mediorientale. Mentre il conflitto tra Israele e Hamas continua a infiammare Gaza, e l'Iran minaccia rappresaglie contro Israele, la mediazione pakistana potrebbe offrire una via d'uscita per evitare una guerra più ampia.

Tuttavia, le sfide rimangono enormi, e il successo della missione dipenderà dalla volontà di tutte le parti coinvolte di sedersi al tavolo delle trattative. Per ora, il Libano guarda con speranza a questo viaggio, sperando che possa portare a una riduzione delle tensioni e a un futuro più stabile per il paese dei cedri





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