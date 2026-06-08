Il comico Herbert Ballerina: 'La celebrità è una cassa di risonanza che amplifica ciò che si è nell'animo'

Il comico Herbert Ballerina rivela i retroscena della sua carriera, dagli esordi bugiardi a Milano fino al successo ad Affari Tuoi e alla speranza del Festival.

Il comico Herbert Ballerina rivela i retroscena della sua carriera, dagli esordi bugiardi a Milano fino al successo ad Affari Tuoi e alla speranza del Festival .

Un'esposizione mediatica travolgente che il comico definisce ironicamente come una 'pesca a strascico', ben diversa dalla popolarità di nicchia dei tempi dei finti trailer. Una popolarità arrivata in un'età matura che lo vede quasi affaticato dai ritmi del riconoscimento pubblico: 'Per avere popolarità devi essere ancora giovane e atletico. Non è uno scherzo accollarsi il fatto che ti riconoscano tutti, ovunque. Non è facile'.

Citando Massimo Troisi, l'attore, in una intervista al Corriere della Sera, sottolinea come la celebrità sia soltanto una cassa di risonanza che amplifica ciò che si è nell'animo, senza intaccare il proprio carattere. Al seguito di De Martino si fanno sempre più insistenti.

Ballerina non si nasconde e ammette di sperarci, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra e un pizzico di sana cautela: 'Sanremo poi è un palco difficile per un comico, le aspettative sono alte, tutti ti giudicano: quindi anche se non lo dovessi fare, non è che mi ammazzo'. La svolta della sua seconda vita professionale sul piccolo schermo è legata a doppio filo a Stefano De Martino, un percorso iniziato nel 2021 con Bar Stella e culminato con l'esperienza quotidiana nel preserale della rete ammiraglia Rai.

Verso il conduttore campano, Herbert nutre una stima profonda e svela un dettaglio significativo sulla sua gestione del dietro le quinte: 'È una persona molto umile, un vero signore. Il suo camerino ha sempre la porta aperta e questo la dice lunga sul suo modo di essere. Perché non mi capita mai di vedere i camerini aperti, specialmente quando si tratta del conduttore.

Invece lui è lì, la gente entra, si prende il suo caffè, io mi butto sul suo divano e uso il suo bagno'. Un ritratto quasi perfetto, privo di difetti, tanto da spingere il comico a ironizzare sull'imperturbabilità del presentatore, esortandolo scherzosamente a arrabbiarsi ogni tanto





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