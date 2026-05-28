Il comitato consultivo della FDA raccomanda l'aggiornamento dei vaccini COVID-19 per l'immunizzazione del 2026-2027

Il comitato consultivo della FDA statunitense ha raccomandato giovedì che i vaccini COVID-19 per l'immunizzazione del 2026-2027 siano aggiornati per puntare alla variante dominante XFG.

Il comitato consultivo della FDA statunitense ha raccomandato giovedì che i vaccini COVID-19 per l'immunizzazione del 2026-2027 siano aggiornati per puntare alla variante dominante XFG, nonostante le preoccupazioni di alcuni membri del personale per i dati limitati sui ceppi attualmente in circolazione.

Otto membri del gruppo su nove hanno votato a favore della raccomandazione, mentre uno si è astenuto. All'inizio di questo mese, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato ai produttori di vaccini COVID di puntare sul ceppo monovalente LP.8.1 o altre varianti attualmente in circolazione come XFG o NB.1.8.1. Per la stagione 2025-26, la FDA aveva raccomandato che i vaccini COVID fossero mirati a LP.8.1 - una sottovariante del ceppo JN.1.

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention, i nuovi dati non sono attualmente disponibili a causa di un basso numero di sequenze inviate. L'aggiornamento più recente, risalente ormai a un mese fa, mostrava che i ceppi XFG rappresentavano più della metà dei casi statunitensi nelle quattro settimane terminate l'11 aprile.

Inoltre, il voto del comitato consultivo del CDC di abbandonare le raccomandazioni per i vaccini per l'infanzia, compresa l'iniezione COVID, ne ha influenzato l'uso. Un tribunale ha temporaneamente sospeso tale decisione. Quattro vaccini COVID sono stati approvati per l'uso negli Stati Uniti: mNEXSPIKE e Spikevax di Moderna, Comirnaty di Pfizer-BioNTech - tutti e tre vaccini a base di mRNA - e il vaccino a base di proteine di Novavax-Sanofi, che richiede più tempo per essere prodotto





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