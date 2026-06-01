Il commissario UE Hoekstra: i vertici ONU sul clima non sono all'altezza delle esigenze del pianeta

Il capo della politica climatica europea Wopke Hoekstra ha dichiarato che i risultati della maggior parte delle recenti COP sono stati insufficienti rispetto a quanto richiesto dalla scienza, suggerendo la necessità di gruppi più piccoli di paesi disposti ad agire più velocemente.

Il commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra ha criticato l'efficacia dei recenti vertici delle Nazioni Unite sul clima, sostenendo che i risultati non sono all'altezza delle ambizioni necessarie per contrastare il cambiamento climatico.

Durante un evento a Bruxelles organizzato da Politico, Hoekstra ha affermato che le conclusioni della maggior parte delle Conference of the Parties (COP) degli ultimi anni sono state deludenti rispetto a quanto richiesto dalla scienza. Ha sottolineato la necessità di continuare a lavorare sia nei forum globali, dove quasi 200 paesi decidono per consenso, sia in gruppi più ristretti di nazioni pronte ad accelerare le azioni contro il riscaldamento globale.

La sua valutazione arriva in un momento di crescente preoccupazione per l'inadeguatezza degli impegni internazionali nel ridurre le emissioni e mitigate gli impatti climatici. Il commissario ha evidenziato la complessità dei negoziati multilaterali, che spesso portano a compromessi al ribasso, e ha suggerito che coalitioni di paesi più ambiziosi possano fungere da motore per progressi più rapidi.

Questo approccio, noto come 'coalition of the willing', è già emerso in diverse iniziative parallele ai vertici ONU, come il Global Methane Pledge o l'accordo sul clima loss and damage. Tuttavia, Hoekstra ha avvertito che senza un quadro globale solido, gli sforzi frammentati rischiano di non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. La sua dichiarazione riflette una crescente frustrazione tra i leader europei verso la lentezza dei processi decisionali internazionali sul clima.

L'UE, che si è impegnata a ridurre le emissioni nette del 55% entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, cerca ora di incentivare azioni più rapide a livello globale. Il commissario ha anche accennato alla necessità di aumentare i finanziamenti per il clima nei paesi in via di sviluppo, un tema spesso controverso nelle COP.

Con la prossima Conferenza delle Parti (COP30) in programma in Brasile nel 2025, le pressioni per un aumento degli impegni nazionali (NDCs) si intensificano. Gli scienziati avvertono che il mondo deve dimezzare le emissioni entro il 2030 per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5 gradi Celsius, un obiettivo sempre più difficile da realizzare. Le critiche di Hoekstra sottolineano la discrepanza tra la retorica politica e l'azione concreta, e l'urgenza di ripensare learchitecture of global climate governance.

Mentre i vertici ONU rimangono il principale forum per la legittimazione universale, la loro incapacità di produrre decisioni vincolanti e ambiziose sta spingendo molti a cercare alternative. Il commissario europeo ha concluso che, nonostante i limiti, le COP restano essenziali come piattaforma di accountability e per mantenere alta l'attenzione mediatica sul clima, ma devono essere affiancate da iniziative più agili e decise





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