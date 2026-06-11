Il comune di Castel Madama autorizza l'impianto di calcestruzzo in zona protetta, sconfessando il Ptpr della Regione

Il caso riguarda la decisione del comune di Castel Madama di autorizzare la costruzione di un impianto di produzione di calcestruzzo in una zona protetta, classificata dal Ptpr come 'Paesaggio Agrario di Valore'. La famiglia che abita a poche decine di metri dalla zona in questione ha denunciato il caso con un ricorso al Tar del Lazio, che presenta numerosi profili di illegittimità e atti amministrativi contraddittori.

Il comune di Castel Madama , nella provincia di Roma, ha autorizzato la costruzione di un impianto di produzione di calcestruzzo in una zona protetta , classificata dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio (Ptpr) come 'Paesaggio Agrario di Valore'.

Un'autorizzazione arrivata dopo un parere favorevole espresso dalla Regione Lazio che sembra sconfessare il proprio Ptpr. Il caso, denunciato con un ricorso al Tar del Lazio da una famiglia che abita a poche decine di metri dalla zona dove dovrebbe sorgere l'impianto, sembra presentare numerosi profili di illegittimità, oltre ad atti amministrativi che si contraddicono tra loro, sia del piccolo comune a una trentina di chilometri dalla Capitale, sia della stessa Regione Lazio





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