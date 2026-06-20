Il concerto che conferma la longevità del pop‑rock pugliese: tra hit, messaggi di pace e jam improvvisata

La band italiana, nata in Puglia, ha offerto una serata di due ore ricca di successi, messaggi di pace e una sorpresa improvvisata al buio, rivelando la loro energia creativa. Il frontman racconta le origini, il percorso dal 2000 al successo del 2005 e il recente trasferimento a Roma, segnando una nuova fase della loro carriera.

Il concerto di ieri sera ha confermato la solidità di un gruppo che ormai è diventato una vera istituzione del pop‑rock italiano. Con una scaletta di due ore costellata di successi che hanno scalato le classifiche, gli artisti hanno alternato brani energici a momenti più intimisti, intervallati da messaggi di pace e speranza che hanno ricamato un filo conduttore emotivo attraverso l'intera serata.

Sul palco, la band pugliese ha mantenuto un approccio sobrio ma coinvolgente, lasciando emergere la loro capacità di raccontare storie attraverso la musica, senza cercare effetti scenografici stravaganti. La vera sorpresa, però, è arrivata quando le luci si sono spente per la prima volta: il pubblico, convinto di aver terminato lo spettacolo, ha assistito a una scena inaspettata, con i musicisti che, invece di abbandonare il palco, hanno ritirato le loro chitarre e si sono diretti verso un angolo più intimo del locale, dove hanno iniziato una jam session improvvisata.

Questa pausa ha rivelato un lato più personale del gruppo, mostrando come la loro energia creativa non si spenga mai, ma continui a pulsare anche nei momenti di apparente quiete. La curiosità su come la band riesca a mantenere una tale costanza nel tempo è stata spiegata da un'intervista rilasciata dal frontman, nato a Nardò il 24 gennaio 1979 e cresciuto a Copertino.

Figlio di Gianfranco, musicista per passione, ha ricevuto fin da piccolo le chiavi del pianoforte, strumento che ha poi lasciato per abbracciare la chitarra durante gli anni del liceo classico. Dopo il diploma ha deciso di investire tutte le sue energie nella musica, fondando il gruppo nel 2000 e scegliendo il nome in onore del celebre vitigno della sua terra d'origine.

Il loro breakout è avvenuto nel 2005, quando il singolo "Mentre tutto scorre" è diventato un vero e proprio trampolino di lancio, facendo capire al pubblico e all'industry che si trattava di una band destinata a durare. Da allora, le loro sonorità hanno continuato a evolversi, senza mai tradire la radice mediterranea che li caratterizza.

Oggi, dopo più di ventidue anni di attività, il gruppo ha deciso di trasferirsi definitivamente nella capitale, dove condivide un appartamento con la compagna, anche lei scrittrice. Questa scelta ha segnato una nuova fase della loro carriera: la vicinanza alle principali compagnie discografiche, ai media e alle opportunità di concerti internazionali.

Nonostante il trasferimento, i membri non hanno dimenticato le proprie origini: nei confronti di Roma e Napoli, città che hanno ospitato numerosi concerti, hanno spesso parlato dell'importanza di mantenere vivo il legame con i piccoli borghi del Mediterraneo, luoghi di bellezza paesaggistica e di tradizioni secolari. In sintesi, la serata di ieri ha confermato che, mentre tutto scorre intorno a loro, la band rimane fermamente ancorata al proprio posto, pronta a fare nuovi viaggi musicali per le prossime tappe del tour, portando con sé un patrimonio di ricordi, passione e una costante ricerca della pace attraverso le note





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