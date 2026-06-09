Il concerto d'amore del cantautore: una dedica a cielo aperto per la nuova compagna

Il cantautore ha trasformato il suo concerto in una dichiarazione d'amore, anticipando un clamoroso cambio di rotta nella sua carriera. La presenza della nuova compagna si inserisce in un momento di radicale trasformazione professionale per l'ex leader dei Lunapop, che ha deciso di mostrare la propria felicità prima di ritirarsi dai grandi spazi per incidere un album più intimo.

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