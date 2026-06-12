Il concerto della Scala a Milano: un evento dimenticare

La Filarmonica della Scala presenta il suo concerto per la città di Milano, diretto da Riccardo Chailly e interpretato da Sumino, in un percorso musicale che attraversa il Novecento e racconta la vitalità, il ritmo e la contaminazione tra musica colta e cultura popolare.

Domani sera a Milano si terrà il grande appuntamento gratuito open air della Filarmonica della Scala, uno dei momenti più attesi dell'estate culturale cittadina. La musica della Scala lascerà il teatro per incontrare la città e trasformare la facciata del Duomo in scenografia naturale.

Sarà una serata dunque di grande musica e, soprattutto, sarà spettacolare vedere la Cattedrale illuminata e il profilo del Duomo diventare parte integrante dello spettacolo, in un dialogo suggestivo tra architettura e musica. Il Concerto per Milano della Filarmonica della Scala attirerà nuovamente migliaia di spettatori nella Piazza Duomo. Questa edizione vedrà la partecipazione di Richardo Chailly e del fenomeno musicale giapponese Sumino.

Riccardo Chailly, protagonista di dodici delle tredici edizioni del concerto, insieme all'esperto pianista giapponese che rappresenterà una figura capace di coniugare il rigore della formazione classica con una straordinaria capacità di dialogare con le nuove generazioni. Il percorso musicale condurrà esposizione attraverso i capolavori più amati del Novecento.

Il concerto si aprirà con le danze tratte da Aleko, figura giovane di Sergej Rachmaninov, ricche di colori popolari e slancio teatrale, e proseguirà con la suite tratta da Storia del sacerdote e del suo operaio Balda, sorprendente per inventiva e modernità. Un percorso che attraversa il Novecento raccontandone la vitalità, il ritmo, la contaminazione tra musica colta e cultura popolare.

Grazie alla collaborazione con Rai Cultura, il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio3 e in differita in Italia mercoledì 15 luglio su Rai 3 e RaiPlay, diventando di fatto un evento internazionale





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