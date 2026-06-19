Il concerto di Olly a Genova: un primo step in una vita sempre in equilibrio

Il concerto di Olly a Genova è stato un momento importante per l'artista, che ha dedicato la serata a trentamila persone dentro lo stadio del Ferraris. La voce di Olly era già incrinata prima della seconda canzone, ma il concerto è stato un successo e ha segnato un primo step in una vita sempre in equilibrio. Olly ha parlato della sua esperienza e della sua band, e ha spiegato come si sente quando suona e quando è in scena.

è fermo al centro di un palco da cinquanta metri, la voce già incrinata prima della seconda canzone. Si dedicava a trentamila persone, dentro uno stadio che da ventidue anni non ospitava un concerto.

L'ultimo a suonarci era stato Vasco Rossi. Ha 25 anni, li ha compiuti da poco. Sotto di lui il prato del Ferraris, sopra di lui la gradinata Sud - quella della Sampdoria, la sua squadra - e Genova tutt'intorno, entrata ore prima sotto il sole di giugno. Il concerto si chiamava il posto da cui partire e a cui tornare, il luogo in cui misurare quanto è cambiato senza smettere di chiedersi come restare se stesso.

Nel pomeriggio, qualche ora prima di salire su quel palco, aveva raccontato: â come sapete, è uno stadio che sono ventidue anni che non è aperto ai concerti. L'ultimo a suonare qui è stato Vasco. Cosa possiamo dire, se non aggiungere orgoglio a tutto quello che stiamo facendo? è un primo step di una vita che speriamo vada sempre in questa direzione.

Dopo Genova arriveranno i due concerti finali, il 30 giugno al Rock in Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, e il 3 luglio alla Reggia di Caserta. Ma è qui che tutto assume un altro peso. Il suo primo tour negli stadi, che nel 2027 lo porterà a Trieste, Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova.

La vittoria a Sanremo, i club, gli ippodromi, i palazzetti, il Ferraris, gli stadi annunciati per il 2027: tutto sembra essere accaduto in fretta, ma lui non lo racconta come una corsa trionfale. Piuttosto come un equilibrio sempre precario tra due parti di sé: quella che scrive e quella che deve reggere un palco. è stato molto difficile ragionare su questi ultimi due anni.

Sono stati i primi in cui ho dovuto equilibrare Olly che scrive in studio, quindi Olly che pensa, che crea, che ha bisogno anche di vivere un certo disagio, e poi la parte performer, che è tutt'altra cosa. Il disagio c'è, ma non si vuole neanche a volte far vedere. In alcuni punti inevitabilmente esce, perché le esibizioni sono sempre diverse l'una dall'altra, perché c'è sempre una questione emotiva molto forte.

La band la presenta una per una prima ancora di rispondere alle domande. è il suo quadro, dice. Il suo modo di ricordare che un concerto porta un nome solo, ma lo costruiscono in molti. Quando si suona, e si suona insieme e si suona tanto, si crea una certa anima unica che poi porta a fare tutto con molta più tranquillità, molta più sicurezza.

Lo show è simile a quello degli ippodromi, ma con un anno e mezzo di esperienza in più addosso, sua e della band. E c'è una novità a cui tiene più delle altre: si parte dalla festa, si attraversano i ricordi, il brivido, la paranoia, l'amore, la depressione, la nostalgia; si arriva al mare con Tutto il vocabolario emotivo di Olly passa da lì, in più di trenta brani, con un set acustico nel cuore della serata in cui infila, tra le sue canzoni, Tenco, De André: l'eredità musicale genovese è un peso che Olly maneggia con rispetto e con prudenza.

Non la voglio sentire come peso o come senso di dovermi assolutamente paragonare a certe figure, perché non è proprio un momento storico in cui lo posso fare. Tra successo e identità, tra esposizione e fedeltà a sé stessi, la domanda arriva diretta. La risposta anche: è sì, sono un essere umano, rivela. Ho vacillato tantissime volte, sia nelle scelte di lavoro che ho fatto, sia nelle scelte di vita, da sempre.

Da quando sono piccino, da quando sono partito da Con orgoglio dico che sì, non sono mai state scelte prese a cuor leggero. La sua sicurezza, se c'è, nasce dal gruppo. Per quanto io sia quello che sta lì sopra e ci metta tutta la faccia e l'energia che posso, sono circondato da persone di cui mi fido ciecamente.

Dopo il Ferraris, dopo Roma e Caserta, dopo l'annuncio degli stadi del 2027, a chiedergli cosa succederà in mezzo - un disco? Un festival? Sanremo? - la risposta, prima ancora della strategia, è una parola: vita.

Qualcosa ovviamente abbiamo già scritto, perché sennò non starei a fare questo lavoro, e qualcosa continuerò a scrivere. Il disco si può fare, ma uscirà solo se avrò qualcosa da dire in un disco. Non sto calcolando niente, sto solo vivendo, sto solo scrivendo quando voglio scrivere. Un anno per tornare alla scrittura: posso ridedicarmi alla scrittura e rientrare in quel mondo catartico di decadentismo mio che mi permetterà di scrivere, spero, bella musica.

Dove aveva poi rinunciato all'Eurovision cedendo il posto a Lucio Corsi - non è nei suoi piani immediati: Al momento nei miei piani c'è spaccare stasera, andare in Sardegna con i miei amici a fine luglio, staccare un pochino, possibilmente innamorarmi. Spaccherebbe, no? Quelle cose che nell'ultimo anno sono state un pochino più difficili. La polemica nata intorno alle parole di Francesco De Gregori, dell'idea che i cantanti debbano o non debbano schierarsi, Olly risponde con cautela





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