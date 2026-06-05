Un casco blu della missione Unifil è stato ucciso nel sud del Libano dopo un colpo di mortaio, mentre l'accordo di Washington tra Libano e Israele è stato respinto da Hezbollah.

Il conflitto tra Israele e Libano continua a intensificarsi, nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra le due nazioni. Un casco blu della missione Unifil è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicina a Marjayoun.

Altri due militari della missione Onu risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco, avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è stato respinto da Hezbollah, che considera il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese come condizione essenziale per qualsiasi futuro accordo. Il leader di Hezbollah Qassem invita il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.

L'Oms ha rilevato che in Libano restano sfollate oltre 127.000 persone, con oltre 191 attacchi contro strutture sanitarie che hanno causato la morte di 128 operatori sanitari e il ferimento di 351. La situazione umanitaria nel Paese continua a peggiorare, con un aumento dei casi di diarrea acuta e un totale cumulativo di 2.777 casi. Il conflitto ha causato 3.468 morti e 10.577 feriti dal 2 marzo





Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israele Libano Hezbollah Unifil Oms Conflitto Tregua Cessate Il Fuoco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esercito israeliano intercetta velivolo ostile che attraversa il nord di Israele dal LibanoL'esercito israeliano ha intercettato un velivolo ostile che mercoledì ha attraversato il nord di Israele dal Libano. Il velivolo non è stato collegato a Hezbollah, e il gruppo sostenuto dall'Iran non ha rivendicato la responsabilità dell'incidente. L'accordo di cessate il fuoco parziale tra Hezbollah e Israele potrebbe essere compromesso dall'incidente.

Read more »

Libano e Israele concordano cessate il fuoco dopo negoziati a WashingtonIl Libano e Israele hanno detto di aver concordato l'attuazione di un cessate il fuoco dopo negoziati a Washington per porre fine al conflitto che è divampato insieme alla guerra in Iran.

Read more »

Ucciso un casco blu nel sud del Libano: attacchi israeliani dopo l'annuncio del «cessate il fuoco»Guerra Israele-Libano, le notizie in diretta di oggi 4 giugno

Read more »

Ucciso un casco blu nel sud del Libano: attacchi israeliani dopo l'annuncio del «cessate il fuoco». Farnesina: non coinvolti italianiGuerra Israele-Libano, le notizie in diretta di oggi 4 giugno

Read more »