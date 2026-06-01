Il conflitto tra Israele e Libano si intensifica

La crescente tensione nel conflitto tra Israele e Libano ha raggiunto un punto critico, con la Francia che ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

La crescente tensione nel conflitto tra Israele e Libano ha raggiunto un punto critico, con la Francia che ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell' ONU .

La situazione è complessa, poiché il fronte libanese è collegato a doppio filo a quello regionale, che è tornato a surriscaldarsi dopo la vampata del Libano. Il ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che non esiterà ad agire in qualunque modo per aiutare il Libano e la resistenza libanese contro l'aggressione illegale.

Inoltre, è stata sospesa la riunione con gli americani e si sta valutando la possibilità di bloccare completamente lo Stretto di Hormuz e di attivare altri fronti, compreso lo Stretto di Bab al-Mandab sul Mar Rosso. Il governo israeliano ha ordinato attacchi contro i sobborghi meridionali di Beirut, mentre Hezbollah ha continuato a lanciare razzi contro il nord di Israele, compresa la periferia della città costiera di Haifa.

L'analista Ahron Bregman ha espresso critiche alle ultime mosse del governo israeliano, sostenendo che le azioni israeliane in Libano non hanno alcuno scopo strategico e sono solo un disperato tentativo di risollevare il morale. Le opposizioni politiche israeliane hanno accusato Netanyahu di non avere una strategia in Libano e di non avere un obiettivo politico, senza una strategia di uscita e senza un orizzonte che garantisca la sicurezza degli abitanti del nord





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