Il Congresso americano ha bloccato un fondo di un miliardo e 778 milioni di dollari destinato ai sopravvissuti alle presunte 'operazioni' della burocrazia, come richiesto dal presidente Donald Trump. Il fondo era stato creato per pagare le vittime degli abusi di potere da parte della burocrazia, ma il Congresso si è opposto affermando che i fondi sarebbero andati anche a coloro che avevano partecipato ai cortei violenti a Washington nel 2021.

I Capitoli americani si sono opposti a un miliardo e 778 milioni di dollari da destinare ai sopravvissuti alle presunte 'operazioni' della burocrazia. La denuncia di Donald Trump è stata inizialmente presentata nel 2020, e l'accordo è stato raggiunto nel 2021.

Tuttavia, un tribunale federale del Maryland ha stabilito che la sovvenzione non è legittima. Il procuratore generale Todd Blanche si era offerto di gestire il fondo e aveva cercato di convincere i senatori repubblicani ad accettarlo. Ma i senatori si sono opposti, affermando che i fondi sarebbero andati anche a coloro che avevano partecipato ai cortei violenti a Washington nel 2021.

Questo è stato considerato come un atto di sfida estremo ai vertici della Giustizia, in quanto Blanche ha cercato di dimostrare la sua lealtà a Trump, che è stato accusato di essere coinvolto nel tentativo di sovvertire il processo elettorale del 2020





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