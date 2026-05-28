Il Congresso messicano approva emendamento costituzionale contro interferenze straniere

Il Congresso messicano ha approvato un emendamento costituzionale che consentirebbe l'annullamento delle elezioni in caso di prove di interferenze straniere. La proposta di emendamento deve ancora essere approvata dal Senato.

Il Congresso messicano ha approvato un emendamento costituzionale che consentirebbe l'annullamento delle elezioni in caso di prove di interferenze straniere. La proposta di emendamento, che la Camera bassa ha approvato con 307 voti a favore, 128 contrari e un'astensione, deve ancora essere approvata dal Senato.

La sentenza modifica un articolo della Costituzione e definisce l'interferenza straniera come 'il finanziamento illecito, la propaganda, la diffusione sistematica della disinformazione, la manipolazione digitale e l'intervento di governi o agenzie straniere'. Questo arriva nel momento in cui cresce il disagio all'interno del partito Morena, al governo, per quello che considera un intervento straniero negli affari messicani.

La Presidente Claudia Sheinbaum ha riconosciuto che in passato ci sono stati casi di finanziamenti stranieri a candidati e organizzazioni locali in Messico e ha sottolineato la necessità che la legge sia specifica e chiara. Tuttavia, gli oppositori hanno resistito alla riforma, sostenendo che i partiti al potere potrebbero usarla come strumento politico dopo una sconfitta elettorale.

'Rifiutiamo qualsiasi intervento straniero. Il problema è che siamo in un dibattito che confonde l'intervento con la ingerenza, che sono cose diverse', ha detto Ruben Moreira, un parlamentare dell'opposizione PRI.

'Il problema con questa discussione è che porta a altri dibattiti che nasceranno nella legislazione secondaria: cosa succederà se qualcuno compra pubblicità all'estero, se una notizia di servizio internazionale viene diffusa in Messico o se l'argomento di ingerenza viene usato per limitare il contenuto e le opinioni? ' ha aggiunto Moreira. Un secondo progetto di legge presidenziale che riforma la legge elettorale per escludere i candidati con legami con la criminalità organizzata è stato anche approvato





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