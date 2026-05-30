Il congresso straordinario della Lega si annuncia come un amaro calice per Matteo Salvini

Il congresso straordinario della Lega si svolgerà probabilmente alla settimana successiva per la concomitante visita di Papa Leone nel nord. La situazione è grave e la Lega scende al 5,9 per cento nei sondaggi, mentre Futuro Nazionale sale al 4,8 per cento.

Il congresso straordinario della Lega si annuncia come un amaro calice per il segretario Matteo Salvini . La due giorni di Treviso, chiesta da Salvini ai governatori del nord, si svolgerà probabilmente alla settimana successiva per la concomitante visita di Papa Leone nel nord.

La situazione è grave, non servono più rammendi, spiega un parlamentare veneto. La Lega scende al 5,9 per cento nei sondaggi, mentre Futuro Nazionale sale al 4,8 per cento. L'incubo del sorpasso è dietro l'angolo e alimenta le tensioni di queste ore. Lo ha già fatto Laura Ravetto, potrebbero farlo a breve altri leghisti.

Il fronte del nord proporrà a Salvini di andare verso il modello di partito a trazione doppia: federalista sui territori e nazionale a Roma. Il fronte del nord vuole un congresso per arrivare a un partito federale vero, dove la linea politica non sia decisa dal coordinamento di Salvini, ma dalle articolazioni territoriali. La scelta spetta a Salvini che in base allo statuto può convocare il congresso.

Il segretario del Carroccio ha già proposto a Zaia, Fontana e Fedriga la candidatura alle politiche, ma ora dovrebbe accettare un altro passaggio, riaprire il dossier sulla leadership a un anno appena dal congresso di Firenze che lo ha rieletto fino al 2029





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lega Matteo Salvini Congresso Straordinario Futuro Nazionale Sondaggi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Il calcio è la mia vita', inclusione e sociale nella tavola rotonda della Lega Pro(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Un momento di confronto e di crescita ha avuto luogo a Palazzo Dossetti - Aula Magna dell'Università di Modena e Reggio Emilia in occasione della tavola rotonda 'Il calcio è la mia vita, l'esperienza Special nel progetto di vita di bambini e ragazzi', dedicata ai temi dell'inclusione e del valore sociale dello sport.

Read more »

Il tesoro di Matteo Messina Denaro1

Read more »

Cosa c’è nel “tesoro” di Matteo Messina DenaroUna rete di decine di società e conti in mezzo mondo permetteva al capo di Cosa Nostra di nascondere e far fruttare i soldi del narcotraffico

Read more »

L'Italia attende buone notizie da Parigi: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si affrontano nel Roland Garros 2026I tre atleti italiani si affronteranno nei primi turni del Roland Garros 2026. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono i protagonisti di questa edizione del torneo parigino.

Read more »