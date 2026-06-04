Il Consiglio dei ministri nomina commissioni straordinarie per gestire due comuni napoletani

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di commissioni straordinarie per gestire due comuni napoletani, a causa dei condizionamenti della criminalità organizzata che compromettono l'azione amministrativa. Lo affidamento della gestione dei due comuni è stato deciso per la durata di diciotto mesi.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di commissioni straordinarie per gestire due comuni napoletani , a causa dei condizionamenti della criminalità organizzata che compromettono l'azione amministrativa.

Lo affidamento della gestione dei due comuni è stato deciso per la durata di diciotto mesi. Il Consiglio dei ministri ha preso questa decisione in base all'articolo 143 del Testo unico degli enti locali, che consente di nominare commissioni straordinarie per gestire i comuni in caso di condizionamenti da parte della criminalità organizzata. La decisione è stata presa per garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e per contrastare l'influenza della criminalità organizzata sui comuni napoletani.

La nomina delle commissioni straordinarie è stata decisa per la durata di diciotto mesi, al termine dei quali il Consiglio dei ministri dovrà valutare la situazione e decidere se confermare o revocare la nomina. La decisione è stata presa in base a un'analisi dettagliata della situazione dei due comuni napoletani e alla necessità di contrastare l'influenza della criminalità organizzata.

Il Consiglio dei ministri ha anche deciso di aumentare la presenza delle forze dell'ordine nei due comuni per garantire la sicurezza e la stabilità nella zona





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