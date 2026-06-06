Il Consiglio dei Ministri non vara il decreto-legge per il 'voucher energia'

Il Consiglio dei Ministri non ha varato il decreto-legge per la creazione di un 'voucher energia' destinato alla platea già interessata dalla 'Carta dedicata a te'. La deroga Ue non finanzierà la proroga del taglio delle accise, ma servirà a migliorare la resilienza e l'efficienza del sistema energetico. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che ci sarà un passaggio parlamentare per decidere come e quanto investire le risorse del tesoretto di 14 miliardi.

Il Consiglio dei Ministri non ha varato il decreto-legge per la creazione di un ' voucher energia ' destinato alla platea già interessata dalla 'Carta dedicata a te'.

La deroga Ue non finanzierà la proroga del taglio delle accise, ma servirà a migliorare la resilienza e l'efficienza del sistema energetico. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che ci sarà un passaggio parlamentare per decidere come e quanto investire le risorse del tesoretto di 14 miliardi. L'obiettivo è quello di investire il tesoretto in maniera efficace, senza sprechi e senza ritardi.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di velocizzare e rifinanziare i programmi che hanno già mostrato di funzionare, come le Comunità energetiche rinnovabili (CER) e il Reddito energetico nazionale. Il Conto termico 3.0 è un altro incentivo statale che ha avuto una grande risposta e potrebbe essere rifinanziato





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