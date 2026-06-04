Il Consiglio dei ministri varerà il decreto legge sul patto europeo di migrazione ed asilo. Non sono invece previste per oggi nuove misure di sostegno a famiglie ed imprese sul caro energia.

Il Consiglio dei ministri varerà il decreto legge sul patto europeo di migrazione ed asilo . Non sono invece previste per oggi nuove misure di sostegno a famiglie ed imprese sul caro energia .

In questi giorni indiscrezioni di stampa avevano ipotizzato l'adozione di un voucher per i più fragili. Per quanto riguarda invece la proroga del taglio delle accise, come ha spiegato il ministro Giancarlo Giorgetti, non sarà necessario un passaggio in Cdm ma basterà un decreto ministeriale. Voi sapete che scadono gli sconti sugli accise il 6: interverremo con decreto ministeriale, con il noto meccanismo, quindi non c'è bisogno di una norma di legge del Consiglio dei ministri.

Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità, e fino al giorno 6 non l'abbiamo e, in base a quello vedremo in qualche modo, date anche le condizioni di mercato, come prorogare questi aiuti. Per quanto riguarda gli spazi anche sull'energia che abbiamo visti riconosciuti dalle dall'Europa, valuteremo con calma perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare di dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie e come aiutare le imprese più meritevoli.

A chi gli chiedeva se attivando la clausola si possano coprire investimenti già finanziati per liberare risorse da usare per sostegni diretti, Giorgetti ha precisato che noi abbiamo parlato a lungo con la Commissione, anche se leggevamo delle cose diverse. Ma ieri ci sono state le domande e risposte col commissario Dombrovskis, le norme devono essere approvate dal Consiglio europeo, eccetera eccetera quindi chiaramente useremo tutti gli spazi di flessibilità che ci saranno consentiti.

Nella prossima legge di bilancio, Giorgetti intende promuovere un adeguamento normativo del 5 per mille diretto a garantire costantemente il monitoraggio e l'allineamento dell'ammontare delle risorse frutto delle scelte dei cittadini con le somme effettivamente erogate per le previste finalità, assicurando al contempo una attenta verifica, ed eventuale revisione, dei criteri in base ai quali i beneficiari possono accedere alle risorse pubbliche. Al question time alla Camera il ministro ha spiegato le iniziative normative volte a superare il limite di spesa per l'istituto del 5 per mille e ha ricordato che l'istituto del cinque per mille dell'Irpef risulta una misura per cui è previsto uno specifico limite di spesa che è stato costantemente aggiornato nel corso degli anni.

La legge di bilancio per il 2026, ha ricordato inoltre, ha ulteriormente incrementato detto limite di spesa innalzandolo a 610 milioni di euro annui. Lo scorso 21 maggio l'Agenzia delle entrate ha comunicato gli elenchi dei beneficiari per la ripartizione delle scelte per la devoluzione della quota del 5 per mille dell'Irpef relativa all'anno finanziario 2025, determinata in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni presentate lo scorso anno: gli ammessi al contributo sono 96.540 per un importo complessivo pari a 602.470.200,08 euro.

Giorgetti ha comunque sottolineato l'importanza che il futuro adeguamento normativo relativo al 5 per mille deve significare anche un accurato monitoraggio sulle effettive destinazioni delle risorse medesime, al fine di evitare abusi e garantire che l'opzione del contribuente consenta di realizzare i previsti fini sociali. Salvini, a breve la nomina del commissario per il piano casa E' imminente la nomina del Commissario per il piano casa.

Dove governa Lega e centrodestra sono state approvate norme per dare alloggio a chi è cittadino da piu' tempo, in ogni caso ogni scelta relativa ai criteri di assegnazione degli alloggi pubblici spetta unicamente alle Regioni. Parallelamente, resta fermo l'impegno straordinario posto in essere da questo Governo con il decreto-legge sul Piano casa a supporto delle iniziative territoriali volte ad incrementare l'offerta abitativa, recuperare gli alloggi inutilizzati e sostenere il diritto alla casa delle persone e delle famiglie in condizioni di maggiore fragilità.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo al question time alla Camera. Quest'anno - aggiunge - confido anche di dare i primi 5000 assegni per i genitori separati. Gli interroganti (primi firmatari Ziello, Ravetto) evidenziavano un'asimmetria tra la domanda assistenziale e l'effettivo soddisfacimento delle assegnazioni sul territorio nazionale, registrando come una percentuale ampiamente maggioritaria e crescente dei nuovi alloggi popolari disponibili venga annualmente assegnata a nuclei familiari di cittadini immigrati o di origine stranier





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