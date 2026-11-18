Il Board of Peace presieduto da Donald Trump accusa Israele e Hamas di non rispettare gli accordi, ponendo a rischio il cessate il fuoco a Gaza dopo 13 mesi.

Il Consiglio per la Pace (Board of Peace), l'organismo istituito per supervisionare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump volto a porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza, ha formulato accuse formali sia nei confronti del governo di Israele che dell'organizzazione politica di Hamas. In un rapporto ufficiale pubblicato il 18 novembre 2026, la struttura ha dichiarato che entrambe le parti sono fallite nel rispetto degli impegni contrattuali necessari per arrestare le ostilità e garantire una soluzione duratera.

Questo documento di undici pagine, consegnato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rappresenta la seconda valutazione formale presentata dall'ente dall'entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tredici mesi fa. La relazione sottolinea come la distanza persistente tra quanto stabilito nei protocolli di pace e la realtà concreta dei fatti sul terreno costituisca il rischio principale per la stabilità della regione, ponendo l'intera operazione di mediazione in una condizione di fragilità estrema.

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La crisi attuale del cessate il fuoco

La valutazione condotta dal Board of Peace evidenzia una situazione critica in cui l'accordo di cessate il fuoco rischia seriamente di collassare a causa della mancanza di progressi tangibili verso la pace. Il documento afferma esplicitamente che un'interruzione dei combattimenti che non offre risultati visibili e concreti non può essere mantenuta indefinitamente nel tempo, specialmente di fronte alla sofferenza crescente della popolazione civile nella Striscia.

Nonostante le violenze su larga scala si siano ridotte, il piano complessivo, che prevedeva il disarmo di Hamas, il ritiro delle truppe israeliane e l'avvio immediato delle operazioni di ricostruzione, si è effectively congelato sin dai primi giorni successivi alla sua attuazione. La relazione segnala che le tensioni permangono elevate e che la fiducia tra le parti belligeranti e i mediatori internazionali è notevolmente erosa.

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Posizioni contrastanti e accuse reciproche

Il rapporto dettagliato attribuisce responsabilità specifiche a entrambi gli attori principali del conflitto. Hamas aveva concordato a luglio di seguire una tabella di marcia che prevedeva la consegna delle armi e il trasferimento della governance della Striscia a un'autorità transitoria civile. Tuttavia, il governo israeliano ha respinto tale percorso, sostenendo che non vi sarà alcun ritiro delle truppe finché Hamas non sarà completamente smantellata come entità militare.

Dall'altra parte, il Consiglio ha criticato il governo israeliano per la presunta assenza di decisioni operative relative all'addestramento e all'impiegamento di una forza di polizia palestinese civile, necessaria per sostituire Hamas nell'autorità di mantenimento dell'ordine. La relazione ha inoltre evidenziato che gli attacchi aerei israeliani quasi quotidiani contro obiettivi legati a Hamas stanno ritardando inevitabilmente il test concreto dell'accordo raggiunto dall'organizzazione radicale, impedendo qualsiasi fase di transizione politica.

Impatto umanitario e conseguenze immediate

Le conseguenze di questo stallo politico si riflettono drammaticamente nella vita di oltre 2 milioni di palestinesi costretti a vivere in condizioni disumane. La popolazione è confinata a circa un terzo del territorio costiero, risiedendo prevalentemente in tende di fortuna e edifici danneggiati o distrutti, sotto il controllo di gruppo di combattenti di Hamas. LaStriscia di Gaza, in particolare la zona meridionale dove si trovano aree come Khan Younis, è quasi completamente rasa al suolo, con una popolazione spopolata nelle zone controllate direttamente dalle forze di difesa israeliane.

Oltre alla crisi abitativa, il rapporto ha sottolineato come le restrizioni imposte da Israele sull'ingresso di forniture ed equipaggiamenti, combinate con una grave carenza di finanziamenti, abbiano ostacolato la capacità dei residenti di prepararsi e rispondere alle inondazioni stagionali. Le recenti piogge hanno già allagato i campi profughi, e altre precipitazioni sono previste per i prossimi giorni, aggravando l'emergenza sanitaria.

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Prospettive future e next steps

La situazione economica interna a Gaza è ulteriormente peggiorata dalle azioni di Hamas, che secondo la relazione sta raccogliendo tasse sulle merci in entrata, riducendo drasticamente la disponibilità di beni di prima necessità per la popolazione. La relazione sarà ufficialmente presentata al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York alla fine di novembre, dove i membri europei e americani dovranno valutare come procedere.

Il Board of Peace, istituito direttamente da Donald Trump per gestire la sua ambiziosa proposta di pace nata in risposta agli attacchi del 7 ottobre 2023 che causarono 1.200 morti in Israele, si trova ora sotto la lente dell'opinione pubblica internazionale. Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu mantiene un governo in carica con poteri limitati, il ministro della Difesa Israel Katz ha ribadito mercoledì che nessun ritiro avverrà finché la Striscia non sarà demilitarizzata, confermando la profonda divisione sulle strategie da intraprendere.