Il cortocircuito della sinistra occidentale di fronte all'Iran

Un'analisi critica della simpatia di una parte della sinistra occidentale verso la Repubblica Islamica dell'Iran, nonostante la sua sistematica repressione e violazione dei diritti umani, evidenziando il paradosso di chi inneggia a 'Bella ciao' e ignora le torture e le esecuzioni dei manifestanti iraniani.

C'è un'immagine che dovrebbe togliere il sonno a chiunque in Occidente si professi progressista. Nelle strade di Teheran, di Mashhad, di Sanandaj, durante le ondate di protesta che hanno scosso l' Iran dalla morte di Mahsa Amini fino ai moti più recenti, migliaia di ragazze e ragazzi hanno intonato 'Bella ciao' in farsi, in inglese, in italiano.

Hanno scelto il canto della Resistenza italiana, il canto di chi combatteva il nazifascismo e la Repubblica di Salò, per dire al mondo chi erano e contro cosa si battevano. Molti di loro sono stati arrestati, torturati, impiccati. Altri sono stati semplicemente uccisi per strada, con un colpo alla testa o al collo, da cecchini in borghese e miliziani al servizio del regime.

Eppure una parte non marginale dell'opinione pubblica occidentale - intellettuali, attivisti, militanti che si autocollocano orgogliosamente a sinistra - guarda alla Repubblica Islamica con indulgenza, quando non con aperta simpatia. Non perché ne condivida la teocrazia, naturalmente, ma perché la considera un bastione di 'resistenza' contro l'America di Donald Trump e l'Israele di Benjamin Netanyahu. Sia chiaro fin da subito: questo articolo non è una critica alla sinistra.

È, semmai, una difesa della sinistra e dei suoi valori contro chi ne usurpa il nome senza accorgersi di essere finito oggettivamente dall'altra parte. Perché quello a cui assistiamo è un cortocircuito logico e morale che merita di essere analizzato con freddezza e che non nasce dal caso: è il prodotto combinato di una pigrizia intellettuale antica e di una guerra cognitiva modernissima. Partiamo dai fatti, perché sui fatti non c'è margine di opinione.

La natura repressiva della Repubblica Islamica e del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica - i pasdaran - non è una narrazione 'occidentale': è una delle realtà meglio documentate del pianeta. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite pubblica rapporti periodici sulle violazioni sistematiche. Amnesty International e Human Rights Watch dedicano all'Iran capitoli dettagliati dei loro rapporti annuali.

Agenzie come HRANA e Iran Human Rights raccolgono dati in tempo reale su arresti, condanne ed esecuzioni, costruendo database che collegano unità specifiche e singoli comandanti dei pasdaran alle repressioni avvenute in province precise e in eventi precisi, come il 'venerdì di sangue' di Zahedan. Le prove sono di natura diversa e convergente. Analisi forensi e referti medici documentano ferite alla testa e al collo dei manifestanti: non fuoco di contenimento, ma puntamento deliberato.

Migliaia di video girati dai cittadini, geolocalizzati e verificati, mostrano il momento esatto in cui le forze di sicurezza aprono il fuoco con munizioni vere su civili disarmati. Le testimonianze di ex prigionieri descrivono torture, stupri e coercizione nei centri di detenzione ufficiali e segreti. La televisione di Stato manda in onda 'confessioni' estorte sotto tortura: una violazione che è insieme una confessione del metodo.

I tribunali rivoluzionari emettono condanne a morte per accuse teologicamente vaghe come 'moharebeh' (inimicizia verso Dio) o 'corruzione sulla terra', senza giusto processo né accesso a una difesa indipendente. E quando la repressione entra nel vivo, il regime spegne Internet: il blackout è esso stesso la prova della volontà di nascondere ciò che accade. La ferocia peraltro non si esercita soltanto dentro i confini.

Da quando esiste, la Repubblica Islamica finanzia e arma il terrorismo internazionale: Hezbollah in Libano è una sua creatura, addestrata e foraggiata dalla Forza Quds dei pasdaran, e Hamas ha ricevuto per decenni da Teheran armi, denaro e addestramento. E nel 1989 l'ayatollah Khomeini condannò a morte con una fatwa lo scrittore Salman Rushdie per aver scritto un romanzo: una condanna mai revocata, che è costata la vita al suo traduttore giapponese, ha prodotto attentati contro editori e traduttori e ha colpito ancora nel 2022 quando Rushdie è stato accoltellato e ha perso un occhio.

Un regime che condanna a morte i romanzi e i romanzieri: difficile immaginare un test più nitido per distinguere la libertà dal suo contrario. Questo è il quadro. Un apparato di sicurezza parallelo allo Stato, i pasdaran, che funziona da braccio esecutivo della repressione interna, infiltra le manifestazioni con agenti in borghese e criminali reclutati nelle carceri, identifica i leader del dissenso, li fa sparire. Una minoranza armata e fanatizzata che tiene in ostaggio un popolo.

Se cerchiamo un'analogia nella storia italiana, la più calzante è la Repubblica di Salò. Un potere che non gode più di alcun consenso reale, che sopravvive soltanto grazie al terrore, alle milizie ideologizzate - i basij come le brigate nere - ai tribunali speciali, alle esecuzioni esemplari. Di fronte a questo, la sinistra occidentale dovrebbe avere un solo istinto: stare dalla parte di chi lotta per la libertà, dalla parte delle ragazze che cantano 'Bella ciao' e rischiano la vita.

Invece, una sua componente significativa sceglie di solidarizzare con il boia, scambiando la teocrazia per anti-imperialismo. È un tradimento dei valori fondanti della sinistra: l'antifascismo, il femminismo, la difesa dei diritti umani e della laicità. Non si può essere contro la pena di morte in Occidente e giustificarla in Iran. Non si può difendere il diritto all'aborto in patria e tacere sulla condizione delle donne iraniane.

Non si può inneggiare a 'Bella ciao' e baciare l'anello degli ayatollah. Questo articolo è un appello a recuperare la coerenza, a non farsi ingannare dalle etichette. La vera sinistra non sta mai con i regimi che impiccano gli oppositori e torturano i poeti. Sta con chi lotta, con chi canta, con chi muore per la libertà.

E oggi, in Iran, la libertà ha il volto delle migliaia di ragazzi e ragazze che hanno cantato 'Bella ciao' prima di essere fucilati





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