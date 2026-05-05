Il cortometraggio Ten to Six arriva a Roma per l'evento Race for the Cure

Il cortometraggio Ten to Six, diretto da Alessio Rupalti, arriva a Roma per l'evento Race for the Cure il 7 maggio. Il film racconta la storia di un anziano fisico in pensione che è tormentato dal pensiero che non è riuscito ad aiutare sua moglie, morta a causa di un tumore al seno.

Il cortometraggio Ten to Six, diretto da Alessio Rupalti , arriva a Roma per l'evento Race for the Cure il 7 maggio. Il film, già presentato a Londra con successo, racconta la storia di un anziano fisico in pensione che è tormentato dal pensiero che non è riuscito ad aiutare sua moglie, morta a causa di un tumore al seno .

L'uomo pensa di aver trovato una possibilità di redenzione e si reca in un piccolo caffè nella periferia di Londra, dove l'incontro con un cameriere si rivelerà tutt'altro che imprevisto. Il cortometraggio è stato realizzato con il sostegno di Komen Italia e sarà presentato nella sezione dei cortometraggi al Riviera Film Festival. Dopo la tappa romana, il film approderà in Irlanda, per un altro festival.

Ten to Six è una storia d'amore, ma è anche una riflessione lucida e profonda sul tempo, sulla memoria e sulla responsabilità. Il film mette in luce una verità spesso trascurata: il tumore al seno non è solo una battaglia individuale, ma una ferita collettiva che attraversa relazioni, famiglie e legami. Mariti, figli, padri, compagni diventano testimoni silenziosi di un dolore che li segna per sempre.

Il 7 maggio, il cortometraggio sarà ospite dell'evento Race for The Cure, che è la più importante manifestazione mondiale per la lotta ai tumori al seno e ha come finalità la raccolta di fondi per la ricerca. Si svolge al Circo Massimo e dintorni e le protagoniste assolute sono le cosiddette Donne in Rosa, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore al seno e che indossano una maglia rosa per gareggiare





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