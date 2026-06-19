Il costo dell'intelligenza artificiale cambia le regole

Le aziende stanno introducendo limiti e tetti di spesa per contenere il consumo di token, l'unità di misura del 'consumo' dell'intelligenza artificiale. Il problema è che gli agenti richiedono enormi quantità di potenza di calcolo e stanno facendo crescere i costi molto più rapidamente del previsto.

Il 2026 doveva essere l'anno della consacrazione degli agenti AI, ma il costo ha cambiato tutto. Le aziende stanno introducendo limiti e tetti di spesa per contenere il consumo di token, l'unità di misura del 'consumo' dell'intelligenza artificiale.

Il problema è che gli agenti richiedono enormi quantità di potenza di calcolo e stanno facendo crescere i costi molto più rapidamente del previsto. Le aziende stanno passando dal 'tokenmaxxing' al 'tokenminning', ovvero dall'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale al contenimento dei costi. Il risultato è una nuova voce di costo che in alcuni casi cresce più rapidamente degli stipendi.

Le aziende stanno cercando di trovare un equilibrio tra l'ambizione di distribuire un numero crescente di agenti AI e il costo della potenza di calcolo necessaria per farli funzionare. Non tutti interpretano questa frenata come un segnale negativo, ma piuttosto come la fine della fase più sperimentale dell'AI e l'inizio di una fase più pragmatica





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