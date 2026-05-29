Il creatore dei Simpson, Dan Gray, si è candidato alla Casa Bianca con un annuncio finale che, tra lo scherzo e la realtà, veicola un messaggio potente. La sua candidatura è vista come una sfida al presidente Usa e come un modo per lanciare una critica all'amministrazione degli Stati Uniti.

Il creatore dei Simpson si candida alla Casa Bianca : una sfida al presidente Usa. Dan Gray , l'ideatore della famosa serie animata, ha lanciato una sfida alla Casa Bianca con un annuncio finale che, tra lo scherzo e la realtà, veicola un messaggio potente.

Gray si è presentato come un 'autoproclamato profeta', vestito da eremita, e ha lanciato una critica all'amministrazione degli Stati Uniti, sostenendo che pensano solo al potere e ai soldi e non a tutti gli americani. Ha anche rivolto un messaggio ai repubblicani progressisti, ricordando Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt, quasi a chiedere loro di 'uscire allo scoperto' contro l'estremismo trumpiano.

Poi, il colpo di scena: Gray ha affermato di essere laureato in legge e di poter essere un politico, e ha annunciato la sua candidatura alla presidenza. La sua sfida è simile a un episodio dei Simpson, intitolato 'Bart nel futuro', nel quale Lisa Simpson diventa la nuova presidente degli Stati Uniti dopo Trump. Gray ha definito questo episodio 'un monito per l'America' e ha sostenuto che sembrava semplicemente l'ultima tappa logica prima di toccare il fondo.

La sua candidatura è vista come una sfida al presidente Usa e come un modo per lanciare una critica all'amministrazione degli Stati Uniti





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