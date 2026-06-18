Un alto funzionario del Cremlino, Yuri Ushakov, ha dichiarato che i leader europei avrebbero probabilmente instillato idee controproducenti in Donald Trump durante il vertice del G7, sebbene abbia riconosciuto che il presidente americano è un politico forte che mantiene le proprie posizioni. Le dichiarazioni seguono l'incontro tra Trump e Zelenskiy e le affermazioni russe secondo cui le notizie sui successi militari ucraini sono false.

Il Cremlino sostiene che gli europei abbiano probabilmente riempito la testa di Donald Trump con idee dannose durante il vertice del G7, secondo quanto dichiarato da un alto funzionario russo.

Yuri Ushakov, consigliere presidenziale per la politica estera, ha affermato alla televisione di Stato russa che i leader europei avrebbero esercitato un'influenza controproducente sul presidente degli Stati Uniti, iniettandogli percezioni errate riguardo al conflitto in Ucraina. Tuttavia, Ushakov ha anche riconosciuto che Trump è un politico forte che mantiene le proprie posizioni e non si lascia facilmente condizionare, aggiungendo che si tratta di vedere come si evolverà la situazione.

Le dichiarazioni russe arrivano dopo che Trump, durante il vertice, aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy definendolo un colloquio molto buono e aveva suggerito la necessità di un accordo di pace con la Russia, suscitando un cauto ottimismo tra i leader del G7. Secondo il Cremlino, however, l'Ucraina starebbe diffondendo informazioni false riguardo alle sue capacità militari, in particolare sulle presunte incursioni di droni in territorio russo che avrebbero cambiato le sorti del conflitto.

Ushakov ha categoricamente negato che l'Ucraina abbia ottenuto vantaggi significativi sul campo, definendo tali affermazioni non vere. La Russia conferma di aspettarsi ancora una visita dei mediatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, anche se non è stata fissata alcuna data. Il tutto si inserisce in un contesto di diplomazia intensa dove Mosca cerca di smontare la narrazione occidentale sulle capacità ucraine e sul presunto isolamento russo, mentre gli Stati Uniti sembrano voler accelerare verso una soluzione negoziata.

Le tensioni tra le dichiarazioni di Trump e la realtà sul terreno, secondo l'analisi russa, derivano proprio dalla pressione esercitata dagli alleati europei durante i colloqui del G7. Ushakov ha sottolineato che il presidente americano ha commentato alcune questioni ma ne ha tenute altre per sé, lasciando intendere che potrebbe esserci ancora margine di manovra. Il Cremlino, quindi, pur criticando l'influenza europea, elogia la forza decisionale di Trump, nel tentativo di mantenere aperto un canale diplomatico privilegiato con Washington.

La situazione rimane fluida e le prossime mosse degli inviati americani saranno cruciali per determinare l'evoluzione del conflitto. Il testo integrale della nota russa evidenzia come Mosca stia cercando di influenzare sia l'opinione pubblica internazionale che i processi decisionali statunitensi, evidenziando le divisioni all'interno del G7 sul modo di affrontare la guerra in Ucraina.

Le repliche degli analisti politici russi suggeriscono che il Cremlino non si fida completamente delle rassicurazioni europee, ma vede in Trump un possibile partner per un accordo che soddisfi gli interessi di sicurezza russi. Il tema del così detto harmful ideas si riferisce probabilmente alla retorica europea sulla necessità di continuare il supporto militare a Kiev e sulla condanna dell'aggressione russa, posizioni che Trump potrebbe aver assimilato durante i colloqui ma che, secondo Ushakov, non sono utili per una vera pace.

La traduzione automatica dell'articolo originale Reuters, rivista e corretta, presenta queste dichiarazioni in un contesto più ampio di tentativi di mediazione internazionale. Le affermazioni del Cremlino vanno lette anche come un segnale verso l'opinione pubblica interna russa, per dimostrare che il governo sta mantenendo il controllo della situazione diplomatica nonostante le pressioni occidentali.

Il linguaggio usato da Ushakov è cauto ma al contempo determinato, cercando di sminuire l'impatto delle notizie provenienti dal fronte ucraino e attribuendo le differenze di percezione all'esterno, ovvero all'Europa. In questo quadro, il vertice del G7 si è rivelato un momento di tensione tra le visioni statunitense, europea e russa sulla conclusione del conflitto.

Le prossime settimane potrebbero vedere un'intensa attività diplomatica, con Mosca in attesa degli inviati di Trump per chiarire la posizione americana al di là delle dichiarazioni pubbliche. La questione della visita di Witkoff e Kushner è simbolica della volontà russa di avere un contatto diretto con l'entourage del presidente americano, bypassando le tradizionali strutture diplomatiche.

Il Cremlino sembra voler sfruttare ogni opportunità per presentarsi come attore razionale e disposto a negoziare, mentre dipinge l'Europa come un ostacolo a una soluzione rapida. Le implicazioni per la sicurezza europea sono enormi, poiché un eventuale accordo tra Stati Uniti e Russia senza il coinvolgimento pieno dell'Ucraina e dell'Europa potrebbe ridisegnare gli assetti geopolitici del continente.

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