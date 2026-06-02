Il Cremlino: la guerra in Ucraina è entrata in un paradigma diverso per atti di terrore

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che il conflitto in Ucraina ha assunto una nuova dimensione a causa di presunti attacchi ucraini contro civili. Peskov ha giustificato i recenti massicci bombardamenti russi su città ucraine come rappresaglia per un attacco di droni su un dormitorio a Luhansk, che avrebbe causato 21 morti. L'Ucraina nega di aver colpito il dormitorio, affermando di aver mirato a un centro di comando di droni. Nonostante le dichiarazioni sulla sospensione del processo di pace, Peskov ha ribadito l'apertura della Russia ai negoziati, purché l'Ucraina accetti di ritirare le truppe da quattro regioni annesse nel 2022, condizione definita da Kiev come una richiesta di resa.

Mosca, 2 giugno (Reuters) - Il Cremlino ha dichiarato martedì che il conflitto in Ucraina è entrato in un nuovo paradigma a causa di quelli che ha definito " atti di terrore disumani" compiuti dall'esercito ucraino contro i civili.

La dichiarazione, rilasciata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, arriva in risposta ai massicci attacchi notturni russi su diverse città ucraine, che hanno provocato almeno 17 morti e circa 100 feriti, secondo le autorità locali. Mosca sostiene di aver intensificato gli strike contro obiettivi militari come rappresaglia per un presunto attacco di droni ucraino su un dormitorio studentesco a Luhansk, nella regione orientale del Donbass controllata dalle forze russe, avvenuto il mese scorso e ritenuto responsabile della morte di 21 persone.

L'Ucraina ha negato di aver preso di mira il dormitorio, affermando invece di aver colpito un centro di comando di droni nella zona. Peskov ha affermato che se il regime di Kiev sta consapevolmente commettendo tali "atti di terrore disumani" contro civili, specialmente contro bambini, si tratta di un "paradigma completamente diverso" rispetto al conflitto precedente.

Ha confermato che la Russia sta colpendo sistematicamente obiettivi militari ucraini nella capitale Kiev e in altre città, e che il processo di pace è attualmente in sospeso. Tuttavia, ha sottolineato che la Russia mantiene i contatti con gli Stati Uniti, che a lungo hanno cercato di mediare un accordo tra le parti.

Il portavoce ha ribadito la posizione del Cremlino: "Rimaniamo aperti ai negoziati di pace", ma solo se l'Ucraina accetterà di ritirare le proprie forze da quattro regioni che la Russia ha annesso nel 2022, ovvero Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Kiev considera questa condizione inaccettabile, definendola una richiesta di resa e un tentativo di legittimare l'annessione illegale di territori ucraini.

La guerra, che è iniziata con l'invasione russa del febbraio 2022, continua quindi in un contesto di escalation militare e di accuse reciproche, con la Russia che giustifica i propri attacchi como rappresaglia per presunti crimini di guerra ucraini, mentre l'Ucraina e la comunità internazionale denunciano le continue violazioni dei diritti umani e le azioni militari russe contro civili. Il conflitto rimane in una fase di stallo diplomatico, con pochi segnali di una possibile soluzione negoziata a breve termine





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