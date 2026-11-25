Mosca condanna come inaccettabile l'invio di forze occidentali simboliche in Ucraina proposto da Boris Johnson. Il portavoce Peskov e Medvedev avvertono di gravi conseguenze geopolitiche.

Il Cremlino ha respinto con ferma determinazione la proposta avanzata dall'ex primo ministro britannico Boris Johnson di inviare una forza militare simbolica in Ucraina. La dichiarazione è stata effettuata mercoledì 25 novembre dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha definito inaccettabile e intollerabile per la parte russa lo schieramento di qualsiasi contingente straniero sul suolo ucraino. Questa posizione ribadisce la linea ufficiale di Mosca, già comunicata più volte a diversi livelli governativi, incluso da parte del presidente Vladimir Putin.

La proposta simbolica di Johnson per l'Ucraina

Boris Johnson ha spiegato che la sua iniziativa mira a dimostrare il sostegno occidentale, sottolineando come l'intera guerra ruoti attorno alla capacità del presidente russo di riportare l'Ucraina nella sfera d'influenza russa. L'ex premier britannico ha argomentato che la presenza di una Coalizione dei Volenterosi, anche solo per attività logistiche a distanza dalla linea del fronte, invierebbe un messaggio chiaro: spetta agli ucraini decidere quali paesi invitare a inviare truppe nel proprio territorio. Questa presenza, sebbene simbolica, servirebbe a contrastare le ambizioni territoriali di Mosca.

Also read Tensioni Russia-Estonia: Mosca accusa Tallinn di azioni ostili prima della chiusura del confine

Le reazioni del Cremlino e le accuse reciproche

Il Cremlino ha accusato Johnson di comportamenti distruttivi, sostenendo in particolare che l'ex premier abbia sabotato i colloqui di pace in Ucraina nel 2022, una tesi che Johnson nega categoricamente. Dmitry Peskov ha dichiarato ai giornalisti che Mosca è a conoscenza delle ripetute dichiarazioni provenienti dalle capitali europee e da Bruxelles riguardo a piani per dispiegare contingenti militari. Il portavoce ha ribadito che qualsiasi sforzo in questa direzione è assolutamente inaccettabile per Mosca, evidenziando la tensione diplomatica attuale tra Occidente e Russia.

Advertisement

Avvertimenti sulla NATO e potenziali conflitti

Funzionari russi hanno ripetutamente avvertito che qualsiasi truppa occidentale schierata in Ucraina sarebbe considerata un bersaglio legittimo per le forze russe. Dmitry Medvedev, ex presidente della Federazione Russa e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, ha definito Johnson un pericoloso provocatore in un post pubblicato su Telegram mercoledì 25 novembre. Medvedev ha sollevato una questione fondamentale: è lecito chiedersi se un dispiegamento di truppe della natura di quello suggerito da Johnson potrebbe innescare una guerra diretta tra la Russia e la NATO.

Impatto geopolitico e prossime mosse strategiche

La situazione rimane critica, con Mosca che usa toni sempre più severi per dissuadere qualsiasi tentativo occidentale di intervento militare diretto o indiretto. La posizione del Cremlino, espressa da Peskov e supportata dalle dichiarazioni di Medvedev, indica che non vi sono intenzioni di fare passi indietro su questa questione. L'eventuale dispiegamento di truppe occidentali, anche a scopo logistico, verrebbe trattato come una violazione diretta della sovranità russa e come un atto ostile che potrebbe escalare il conflitto in una confrontazione più ampia tra le potenze nucleari.