A Getafe e Móstoles, antiche roccaforti del PSOE, il Partito Popolare e Vox conquistano il consenso operaio su inflazione e servizi. Analisi del mutamento politico.

A Getafe, una città operaia a sud di Madrid, il prezzo di un chilo di arance raggiunge gli ottantanove centesimi, riflettendo la pressione inflazionistica che colpisce direttamente il potere d'acquisto delle famiglie locali. Il cielo grigio e il silenzio delle strade contrastano con le poche decorazioni natalizie visibili nelle vetrine dei negozi, creando un'atmosfera che riflette la delusione di una comunità sempre più scettica verso la classe dirigente.

La fine della cintura rossa del PSOE

Getafe e Móstoles, rispettivamente con circa duecentomila e duecentoquattordicimila abitanti, sono storicamente considerate le principali roccaforti del Partido Socialista, formando parte integrante della cosiddetta cintura operaia a sud della capitale spagnola. Per decenni queste municipalità hanno rappresentato un bacino elettorale stabile per la sinistra, ma negli ultimi anni gli equilibri politici hanno subito una trasformazione radicale, allontanandosi definitivamente dal tradizionale sostegno al PSOE.

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Le elezioni politiche del luglio due milia ventitré hanno segnato un punto di svolta significativo, con il Partido Popular che ha quasi raddoppiato i propri consensi, passando dall'otto percento del novembre due milia diciannove a oltre il trentadue percento. Questo trend positivo per i conservatori si è confermato anche nelle consultazioni regionali e comunali successive, nonostante il comune di Getafe mantenga ancora formalmente l'amministrazione nelle mani dei socialisti.

La protesta operaia e la crescita di Vox

La frustrazione dei residenti si manifesta chiaramente nelle dichiarazioni di alcuni cittadini, come una donna di circa ottant'anni che ha dichiarato apertamente di votare per il Partido Popular, definendo il premier Pedro Sánchez un ladro che favorisce la propria famiglia mentre la popolazione soffre. Questa percezione di abbandono è condivisa da altri elettore che, pur mantenendo un legame residuo con i socialisti, esprimono profonda delusione verso la gestione economica del governo centrale.

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L'avanzata dell'estrema destra guidata da Vox rappresenta un altro elemento cruciale in questo scenario, poiché il partito cerca sistematicamente di conquistare il voto della classe operaia tradizionale. Molti abitanti, come Aurelio di settantadue anni, sostengono che solo il Partito Popolare possa controllare il fenomeno dell'immigrazione, che viene percepito come una minaccia diretta alle risorse locali e all'ordine sociale.

Previdarietà economica e sfide demografiche

Secondo i dati dell'Istituto di statistica della Comunità di Madrid relativi al due milia venticinque, a Getafe risiedono circa ventinovemilaseicento cittadini di nazionalità straniera, pari al quindici percento della popolazione totale. Questo dato si intreccia inevitabilmente con la precarietà del mercato del lavoro, poiché oltre un quarto dei contratti registrati nel medesimo anno ha riguardato cittadini extracomunitari, in un contesto in cui quasi sei contratti su dieci sono a tempo determinato.

La situazione economica locale è ulteriormente aggravata dai costi degli alloggi, dove un appartamento di circa cinquanta metri quadri costa mediamente mille euro al mese, rendendo l'accesso alla casa praticamente impossibile per la maggior parte dei residenti. Il reddito medio netto per abitante si attesta intorno ai sedicimilasettecento euro annui, una cifra che permette a malapena di arrivare a fine mese nonostante la crescita generale dell'economia nazionale.

Il futuro politico delle periferie madrilene

A Móstoles, situata a quindici chilometri da Getafe, la crisi economica si presenta con sfumature ancora più marcate, dato che il reddito medio netto scende a circa quattordicimilanovecento euro l'anno. Questa città, che vive principalmente di commercio, servizi e piccole attività produttive, conferma come il disagio sociale non sia isolato ma diffuso in tutta l'area metropolitana meridionale.

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La disillusione politica tocca livelli tali che molti cittadini, specialmente tra i giovani e le comunità immigrate, esprimono una completa astensione dal voto, considerando la politica un'entità distante e inefficace. Mentre il Partito Socialista cerca di recuperare il terreno perduto promettendo sviluppo, la realtà quotidiana di Getafe e Móstoles continua a spingere il consenso verso alternative politiche che promettono controlli rigidi e misure economiche immediate.