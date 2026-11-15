Il crollo dell'egemonia occidentale e l'ascesa del mondo multipolare entro il 2060

L'analisi dell'ordine mondiale mostra come le democrazie occidentali scenderanno sotto il 40% del Pil globale entro il 2060, segnando la fine dell'unicità americana e l'avvento di un futuro multipolare guidato da Asia e Africa.

Il teorico politico italiano Antonio Gramsci, durante la sua detenzione nel 1930, scrisse una frase profetica: "La crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati". Questa osservazione, nata in un decennio cruciale per la storia italiana, risuona oggi con una precisione inquietante. L'attuale fase storica è segnata dal declino degli assetti internazionali consolidati e dalla difficoltà di immaginare un nuovo ordine globale stabile, creando uno spazio di caos e instabilità che caratterizza il nostro tempo.

Il declino economico delle democrazie occidentali

La trasformazione strutturale dell'economia mondiale sta accelerando la fine della dominanza materiale e ideologica dell'Occidente. Dopo la Guerra Fredda, le economie degli Stati Uniti e dei loro alleati democratici rappresentavano quasi il 70 per cento del Pil globale. All'inizio del XXI secolo, le prime cinque economie mondiali erano gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, il Regno Unito e la Francia. Questo scenario sta cambiando radicalmente.

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Entro il 2060, la produzione economica complessiva delle democrazie occidentali ammonterà a meno del 40 per cento del Pil globale. Nella seconda metà del XXI secolo, tre delle prime quattro economie mondiali saranno probabilmente asiatiche: Cina, India e Indonesia. Entro il 2100, si prevede che oltre l'80 per cento della popolazione mondiale sarà africana o asiatica. A quel punto, l'Europa, le cui grandi potenze un tempo colonizzarono gran parte del mondo, dovrebbe rappresentare circa il 10% del Pil globale. Ci attende un mondo decentrato e multipolare.

Tecnologia e disuguaglianza come motori di cambiamento

Il sconvolgimento socioeconomico che sta colpendo la classe media è guidato principalmente dall'automazione e dalle tecnologie in continua evoluzione, che trasformano i mercati del lavoro e minano il contratto sociale dell'era industriale. Sebbene il libero scambio abbia aggravato la situazione, il cambiamento tecnologico è il motore dominante. Questo fenomeno sta spingendo i lavoratori da impieghi ben retribuiti nel settore manifatturiero verso occupazioni a basso salario nel settore dei servizi.

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La disuguaglianza sta raggiungendo livelli elevati; il 10 per cento più ricco delle famiglie americane possiede ora oltre i due terzi della ricchezza totale della nazione, mentre l'1 per cento più ricco ne detiene il 31 per cento. Questa percentuale è solo leggermente meno del 90 per cento più povero di tutte le famiglie statunitensi. Tali tendenze stanno dividendo il Paese lungo linee socioeconomiche, educative e tra aree rurali e urbane. Il problema è destinato a peggiorare.

L'impatto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro

I primi dati indicano che le aziende che integrano l'Intelligenza artificiale (IA) nelle proprie attività riducono il numero complessivo dei propri dipendenti. Questa tendenza suggerisce che una diffusione capillare dell'IA contribuirà maggiormente a sostituire la forza lavoro piuttosto che ad ampliarla e arricchirla. L'avanzata dell'era digitale sta quindi erodendo la prosperità ampiamente condivisa e il centrismo ideologico che a lungo hanno costituito il fondamento della democrazia statunitense.

Questa erosione ha garantito stabilità alla politica del Paese per decenni. Oggi, il centro politico in gran parte del mondo democratico non regge. I regimi autocratici stanno diventando sempre più autocratici. Paesi che un tempo erano considerati democrazie stabili, compresi gli Stati Uniti, stanno vacillando e regredendo. I mercati interdipendenti e globalizzati emersi dopo la Guerra Fredda si stanno sgretolando, cadendo preda del disaccoppiamento strategico e delle barriere protezionistiche.

La reazione politica e le sfide geopolitiche future

L'ascesa politica di Donald Trump rappresenta una reazione elettorale contro un establishment politico statunitense che gestiva in modo gravemente inadeguato la diffusione del potere e non rispondeva in misura sufficiente alle difficoltà dei milioni di americani che l'automazione e la globalizzazione avevano lasciato indietro. Trump è abile nello smantellare un vecchio ordine che deve essere abbattuto, ma sta facendo ben poco per costruire l'ordine che ne seguirà.

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La sua politica sta mettendo in allarme sia gli alleati che gli avversari, amplificando le forze centrifughe che alimentano l'instabilità internazionale. I suoi dazi non stanno riportando in patria i posti di lavoro nel settore manifatturiero, ma stanno invece perturbando il commercio internazionale e aggravando la crisi dell'accessibilità economica che affligge i lavoratori americani. Guerre in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo dimostrano come la competizione tra grandi potenze sia tornata, e gravi conflitti stiano affliggendo molte parti del globo.

La necessità di un nuovo ordine internazionale pluralistico

Washington deve concentrarsi sulla gestione di entrambi i cambiamenti tettonici in atto. Il mondo sta diventando decisamente meno libero e le crisi esistenti richiedono risposte sistemiche. La strategia di gestione della transizione verso un mondo decentrato e multipolare deve guardare oltre l'orizzonte immediato. Il prossimo ordine dovrà essere pluralistico.

È fondamentale facilitare esplicitamente la cooperazione al di là delle linee di demarcazione ideologiche e geopolitiche. Solo attraverso un approccio che riconosca la realtà di un futuro in cui l'Asia e l'Africa avranno un peso demografico ed economico predominante, le istituzioni internazionali potranno adattarsi. La stabilizzazione richiede di accettare che il monopolio occidentale sulla governance globale è un capitolo chiuso, aperto a una nuova era di interazioni complesse.