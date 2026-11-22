I mercati globali reagiscono al rallentamento della crescita del settore IA, con il Nasdaq in forte calo e le preoccupazioni su NVIDIA e Anthropic che amplificano la volatilità.

Il fenomeno che ha trainato la crescita dei mercati finanziari negli ultimi mesi si sta trasformando in un fattore di instabilità per gli investitori. Il settore dell' intelligenza artificiale, finora considerato il principale motore di espansione economica, è al centro di crescenti timori legati alla capacità delle aziende di convertire gli ingenti investimenti in profitti concreti. Le aspettative create dal boom tecnologico sono diventate eccessivamente elevate rispetto ai risultati effettivi, generando un clima di tensione che sta già provocando pesanti vendite.

Crisi di fiducia e dati di mercato record

Le borse europee e americane sono sotto pressione a causa della correzione dei titoli tecnologici. Oggi i mercati riaprono con gli operatori concentrati sulla possibilità di ulteriori correzioni negative. I dati storici mostrano un calo significativo: il Nasdaq 100 ha perso il 10% del suo valore, mentre l'S&P 500 ha registrato un calo dell'8,6%, il peggior risultato dall' settembre 2001. Anche in Europa le vendite hanno avuto conseguenze rilevanti, confermando la portata globale del fenomeno.

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A complicare la situazione, le società americane hanno immesso sul mercato azioni per un valore di 125 miliardi di dollari. Questo enorme afflusso di liquidità ha spinto molti investitori a vendere altri titoli tecnologici per liberare risorse e diversificare il rischio. La saturazione del mercato delle offerte pubbliche iniziali sta mettendo a dura prova la liquidità disponibile per il settore tech.

Anthropic e NVIDIA: casi emblematici del rallentamento

Così il comportamento di Anthropic ha sorpreso gli investitori. La maxi-quotazione della società, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per il settore dell'intelligenza artificiale, non è riuscita a riportare fiducia sul mercato. Dopo un debutto positivo, il titolo ha perso l'8,5% venerdì, avvicinandosi pericolosamente al prezzo iniziale di collocamento di 83 dollari. Questo segnale negativo indica che il mercato dubita del modello di business della startup.

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Nvidia, che ha perso il 23% in una settimana, rappresenta un altro caso critico nonostante ricavi quasi raddoppiati a oltre 115 miliardi di dollari. Sul gruppo pesano anche le indiscrezioni relative a un'indagine della SEC sulle pratiche contabili. La combinazione di dubbi sul settore e indagine regolamentare ha creato una vendita di massa che sta erodendo il valore delle azioni.

Analisi finanziaria e prospettive sui tassi d'interesse

La domanda principale rimane la capacità delle aziende di guadagnare abbastanza da giustificare gli investimenti massicci nell'intelligenza artificiale. Anna Wong, di Bloomberg Economics, ha sottolineato le difficoltà di Anthropic nel far pagare ai clienti cifre sufficienti a coprire gli ingenti costi sostenuti. La crescita dei ricavi delle società legate all'IA presenti nell'S&P 500 potrebbe rallentare dal 35% del terzo trimestre a meno del 25%, riducendo i margini di beneficio attesi.

Gabriel Debach, market analyst di eToro, invita tuttavia a non interpretare la correzione come un peggioramento automatico dei fondamentali. L'S&P 500 tratta a 17,7 volte gli utili attesi, sotto la media decennale di 19,9. Inoltre, le stime sui profitti delle società sono state riviste al rialzo del 3,3% dalla fine di settembre, suggerendo che le basi economiche restano solide nonostante la volatilità.

A rendere più delicata la situazione contribuiscono le prospettive sui tassi d'interesse americani. Il timore di nuove pressioni sui prezzi potrebbe spingere la Federal Reserve a mantenere una linea meno favorevole a un taglio del costo del denaro. Questo scenario si scontra con la necessità delle società tecnologiche di aumentare il ricorso al debito per finanziare i data center. Con finanziamenti più costosi diventa più difficile sostenere investimenti elevati e ottenere rendimenti adeguati.

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Per gli operatori, la questione non riguarda più soltanto il potenziale dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto la sostenibilità economica del suo sviluppo. L'incertezza sul costo del denaro e la difficoltà nel monetizzare le tecnologie avanzate stanno ridefinendo le strategie di investimento a breve termine.