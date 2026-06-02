Il crollo delle domande di accertamento sanitario in Italia: una situazione critica

Il confronto tra il periodo precedente e l'attuale rivela un crollo delle domande di accertamento sanitario in diverse province italiane. La Cgil sostiene che la responsabilità sta nella carenza di commissioni Inps e di medici legali, nei costi elevati dei certificati introduttivi e nelle norme che si stratificano.

In Italia, il confronto riguarda il periodo. Le province sono Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza. Qui le domande scendono da 77.029 a 62.649: si fermano all'81,33% del periodo precedente, con un crollo del 18,67%.

Seguono Isernia, con un calo del 24,05%, Teramo, con un calo del 23,45%, Matera, con un calo del 21,73%, Alessandria, con un calo del 20,56%, Macerata, con un calo del 20,41%. Anche Palermo, che registra il dato meno negativo, perde comunque il 14,02%. Dal primo marzo 2026, il crollo diventa più netto. Le domande passano da 124.015 a 78.884: appena il 63,61% dell'anno precedente.

Massa Carrara registra un calo del 61,57%, Cagliari del 54,49%, Asti del 52,10%, La Spezia del 51,36%, Cuneo del 46,01%, Reggio Calabria del 45,21%, Torino del 43,89%, Vibo Valentia del 43,18%, Rimini del 43,17%. Anche nelle grandi aree metropolitane il segno è pesante: il crollo delle domande è un fenomeno diffuso e non dipende dai cittadini.

La responsabilità starebbe, secondo la Cgil, nella carenza di commissioni Inps e di medici legali, nei costi elevati dei certificati introduttivi, dalla fase iniziale della richiesta di accertamento sanitario e dalle norme che si stratificano. Il certificato introduttivo del medico vale anche come domanda, ma il medico certifica la condizione sanitaria; non ricostruisce la posizione contributiva, non distingue tra invalidità civile e previdenziale, e non fornisce informazioni sulla situazione lavorativa.

Ciò rende difficile per i cittadini presentare la domanda di accertamento sanitario e di conseguenza, le domande scendono. La Cgil sostiene che il calo non è un accidente statistico e che la situazione richiede un intervento urgente per risolvere i problemi legati all'accesso ai servizi sanitari e alle norme che regolano la richiesta di accertamento sanitario





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