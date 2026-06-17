Il crollo globale della fertilità: cause tecnologiche, sociali ed economiche

Una panoramica approfondita sul calo dei tassi di natalità nei paesi ricchi e in via di sviluppo, l'impatto della tecnologia, le disparità socio‑economiche e le implicazioni per il futuro demografico ed economico.

Negli ultimi anni il panorama demografico mondiale ha subito una trasformazione senza precedenti: più di due terzi dei 195 paesi osservati presentano un tasso di fertilità al di sotto del livello di sostituzione di 2,1 figli per donna, la soglia minima per mantenere stabile la popolazione senza ricorrere all'immigrazione.

In ben 66 nazioni la media si avvicina più a uno che a due figli; in alcuni stati, il numero più frequente di figli per donna è addirittura zero. Il ritmo di questo declino supera di gran lunga le previsioni fatte dalle Nazioni Unite, che cinque anni fa stimavano per la Corea del Sud circa 350.000 nascite nel 2023, mentre il dato reale si è attestato a 230.000, cioè un 50 per cento in meno.

Il fenomeno, inizialmente confinato ai paesi a reddito medio‑alto, si è ormai diffuso anche a economie emergenti, con il Messico che nel 2023 è sceso sotto il tasso di natalità statunitense, seguito da Brasile, Tunisia, Iran e Sri Lanka. La transizione demografica sta facendo invecchiare le popolazioni a reddito medio‑basso ancor prima di quanto non stia avvenendo nei paesi più ricchi, con conseguenze profonde sulla forza lavoro, sulla crescita della produttività e sul tenore di vita





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