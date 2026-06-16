Marco Ragini, ct della Mongolia, ha raccontato di aver allenato nella Repubblica Democratica del Congo per 8 mesi prima di fuggire a causa della guerra civile. Ha visto bambini di cinque anni chiedere l'acqua al semaforo e ha vissuto in un bunker per dieci giorni.

Il ct della Mongolia, Marco Ragini , ha allenato nella Repubblica Democratica del Congo per 8 mesi prima di fuggire a causa della guerra civile . Ha raccontato di aver visto bambini di cinque anni chiedere l'acqua al semaforo e di aver vissuto in un bunker per dieci giorni.

La sua esperienza è un riscatto agli occhi del mondo nonostante la povertà e la guerra nel paese. La nazionale del Congo è stata allenata da Ragini anche otto anni fa e non c'era niente, neanche la cultura sportiva. Parliamo di una nazionale al 190esimo posto nel ranking Fifa, poco sopra il suo San Marino, che è ultimo. Solo che qui ci sono tre milioni e passa di abitanti.

Faccio anche i corsi per gli allenatori. Intorno al centro sportivo vedo pecore, mucche, capre e cavalli: starò qui fino al 26 giugno, poi tornerò per un campus dedicato ai giovani. C'è anche mia moglie, ovviamente. Mi segue sempre





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