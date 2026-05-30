Il cucciolo di cane con la rabbia che ha causato un'emergenza sanitaria in Italia

Un cucciolo di cane con la rabbia è stato identificato in Italia, causando un'emergenza sanitaria. Il cane è stato soppresso e circa 30 persone sono state vaccinate. Gli animali a rischio di contagio sono stati isolati e vaccinati.

Dal Marocco in Italia con un cucciolo di cane con la rabbia: soppresso l'animale, vaccinati 4.400 cani e 900 gatti. Qualcosa di apparentemente innocuo che, in poco tempo, si è trasformato in un'emergenza sanitaria.

Il cucciolo si è infatti rivelato portatore della malattia. Il caso è il primo registrato nel Nord-Est del Paese da oltre 15 anni. Il cane, che ha viaggiato in camper senza essere sottoposto ai controlli di frontiera, nell'ultimo periodo ha manifestato tutti i sintomi della malattia: è diventato aggressivo, arrivando anche a mordere la padrona, e ha smesso di mangiare. Il cane è stato poi soppresso.

L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe), in collaborazione con l'Ulss 2 Marca Trevigiana, ha accertato la presenza della malattia, probabilmente contratta proprio in Marocco, dove è ancora diffusa. Inoltre, la responsabile del Centro di referenza per la rabbia dell'IZSVe, Paola De Benedictis, ha spiegato che l'infezione non si trasmette da uomo a uomo e avviene solo tramite contatto stretto e profondo con la saliva o attraverso un morso.

Come riportato dal Corriere di Treviso, due squadre specializzate hanno ricostruito tutti i contatti che l'animale ha avuto sia nella clinica che lo ha curato sia all'interno della famiglia della proprietaria: circa 30 persone sono state vaccinate. Per quanto riguarda gli animali a rischio di contagio, è stato disposto l'isolamento per sei cani entrati recentemente in contatto con il meticcio e l'obbligo di vaccinazione per altri cani e gatti.

Bisognerà però aspettare altri sei mesi per accertare l'eventuale presenza di altri soggetti contagiati. La direttrice dell'IZSVe, Antonia Ricci, ha sottolineato che ci preoccupa il fenomeno delle importazioni incontrollate di animali dall'estero. Le normative relative alla profilassi rappresentano una tutela fondamentale della sanità pubblica: non rispettarle provoca problemi seri





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